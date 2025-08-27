Užas u Županji: Pijani vozač s tri promila u krvi pokosio dijete na biciklu

Pijani 55-godišnji vozač u utorak je u Županji naletio na dijete na biciklu te ga je ozlijedio, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija u srijedu.

Prema navodima policije prometnu je nesreću izazvao pijani 55-godišnjak kod kojeg je izmjereno tri promila alkohola u krvi.

“Vozač je pretjecao s lijeve strane bicikl, kojim je u istom smjeru, uz desni rub kolnika, upravljalo dijete te pritom nije imalo zaštitnu kacigu na glavi. Tijekom pretjecanja došlo je do udara desnog vanjskog osvrtnog ogledala automobila u lijevu ruku djeteta, nakon čega je palo na kolnik i pritom zadobilo lake tjelesne ozljede”, izvijestila je policija.

Vozač je isključen iz prometa, vozačka dozvola mu je privremeno oduzeta te je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Protiv vozača bit će podnijet optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

POGLEDAJTE VIDEO: Smrt na cesti: Motorom sletio s ceste i zabio se u prometni znak - poginuo je