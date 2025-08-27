Drama kod gradonačelnika Slavonskog Broda: Netko se 'poigrao' s njegovim dvorištem

Policija je od jutra u kući gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare jer mu je netko tijekom noći zasuo dvorište obiteljske kuće otpadom.

Potvrdio je to Grad koji je objavio fotografiju na kojoj se vidi otpad razbacan po travnjaku.

"Odmah po saznanju o događaju obaviještena je policija, koja treba započeti s očevidom i daljnjim postupanjima u skladu sa zakonom", kažu iz Grada.

U ovom trenutku se ne zna tko je počinitelj ni zašto se odlučio na ovakav potez.

Duspara je na čelu Slavonskog Broda već punih 20 godina, prvo kao član Hrvatske stranke prava, a od 2012. kao nezavisni. U svojih pet mandata pozornost usmjerava na razvoj i napredak Slavonskog Broda, zadržavanju mladih obitelji u gradu, navodi se u njegovoj biografiji.

Na lokalnim izborima ranije ove godine izborio je šesti mandat pobijedivši HDZ-ovog Tomislava Tekića u drugom krugu s više od 60 posto osvojenih glasova birača.

