Pao Balkanski kartel: Uhićeno devet Hrvata, policajci sve snimili
Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija uz stalnu potporu EUROPOLA i DEA-e
Zagrebačka policija objavila je detalje jučerašnje akcije u kojoj je bilo obuhvaćeno 10 osoba, državljana Republike Hrvatske i Češke Republike. Riječ je o pripadnicima kriminalne ćelije tzv. Balkanskog kartela, a sumnja se da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.
Primarna kriminalna djelatnost ove skupine bila je organizacija nabave i krijumčarenja značajnih količina kokaina iz država Latinske Amerike te daljnja distribucija na području Republike Hrvatske, Češke Republike i drugih europskih država.
Uhićeno je devet hrvatskih državljana, članova navedene kriminalne ćelije. "Provedene su pretrage stanova, garaža i vozila na 16 lokacija u Republici Hrvatskoj, na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske, kao i na dvije lokacije u Češkoj Republici", kažu u policiji.
Oduzeta roba
Tijekom pretraga pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno:
- 208.739,7 grama konoplje tipa droga
- 7.336,00 grama droge amfetamin,
- 7220 komada tableta droge ecstasy,
- 7.334,2 grama droge kokain
- 4.352,0 grama droge smole konoplje tipa droga,
- 1.034,4 grama droge MDMA,
- jedan revolver marke "TAURUS BRASIL", kalibra 38 spec,
- jedan pištolj marke "GRAND POWER", model "G9A",
- 115 komada pištoljskog streljiva raznovrsnog kalibra,
- 27 mobilnih uređaja i 4 prijenosna računala
- 10 digitalnih vaga za precizno mjerenje težine
- dva uređaja za vakuumiranje droge i brojač novca
- dva ručna sata ''Rolex'' i 26 komada skupocjenih torbica poznatih brendova
- osobni automobil marke ''Mercedes'' A klasa
- osobni automobil marke ''BMW'', model X 5 te
- oko 33.000 eura za koji se sumnja da potječe od neovlaštene prodaje droge
Složena višemjesečna istraga
"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija je protiv osam osoba, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz članka 328. st. 1. i 2. te članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona, u vezi s člankom 190. st. 2. Kaznenog zakona, podnijeli su kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok su zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. st. 2. Kaznenog zakona protiv dvije osobe podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku", kažu u PUZ.
Tijekom istrage prikupljeni su dokazi da je navedeno zločinačko udruženje raspolagalo s najmanje 30.395,00 grama kokaina, dok je pretragama pronađeno dodatnih 7.334,2 grama kokaina, 7.336,00 grama amfetamina, 7220 komada tableta ecstasy, 4.352,00 grama smole konoplje tipa droga i 1034,4 grama droge MDMA tržišne vrijednosti od najmanje 1.172.608 eura.
"Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija koja je i bila njegov nositelj, ostvarivši partnersku suradnju s redarstvenim vlastima Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Paragvaja, Republike Paname, Republike Kolumbije, Savezne Republike Brazil, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Srbije te Republike Bosne i Hercegovine, uz stalnu potporu EUROPOLA i DEA-e", kažu još iz PU zagrebačke.
POGLEDAJTE VIDEO: Dron, ljestve i specijalci: Ovako je pala kriminalna ekipa u Varaždinu!