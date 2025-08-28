Pao Balkanski kartel: Uhićeno devet Hrvata, policajci sve snimili

Zagrebačka policija objavila je detalje jučerašnje akcije u kojoj je bilo obuhvaćeno 10 osoba, državljana Republike Hrvatske i Češke Republike. Riječ je o pripadnicima kriminalne ćelije tzv. Balkanskog kartela, a sumnja se da su počinili kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja i neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Primarna kriminalna djelatnost ove skupine bila je organizacija nabave i krijumčarenja značajnih količina kokaina iz država Latinske Amerike te daljnja distribucija na području Republike Hrvatske, Češke Republike i drugih europskih država.

Uhićeno je devet hrvatskih državljana, članova navedene kriminalne ćelije. "Provedene su pretrage stanova, garaža i vozila na 16 lokacija u Republici Hrvatskoj, na području Policijske uprave zagrebačke, primorsko-goranske, ličko-senjske, kao i na dvije lokacije u Češkoj Republici", kažu u policiji.

Oduzeta roba

Tijekom pretraga pronađeno je i privremeno oduzeto ukupno:

208.739,7 grama konoplje tipa droga

7.336,00 grama droge amfetamin,

7220 komada tableta droge ecstasy,

7.334,2 grama droge kokain

4.352,0 grama droge smole konoplje tipa droga,

1.034,4 grama droge MDMA,

jedan revolver marke "TAURUS BRASIL", kalibra 38 spec,

jedan pištolj marke "GRAND POWER", model "G9A",

115 komada pištoljskog streljiva raznovrsnog kalibra,

27 mobilnih uređaja i 4 prijenosna računala

10 digitalnih vaga za precizno mjerenje težine

dva uređaja za vakuumiranje droge i brojač novca

dva ručna sata ''Rolex'' i 26 komada skupocjenih torbica poznatih brendova

osobni automobil marke ''Mercedes'' A klasa

osobni automobil marke ''BMW'', model X 5 te

oko 33.000 eura za koji se sumnja da potječe od neovlaštene prodaje droge

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Složena višemjesečna istraga

"Po dovršetku kriminalističkog istraživanja policija je protiv osam osoba, zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela iz članka 328. st. 1. i 2. te članka 329. st. 1. t. 4. Kaznenog zakona, u vezi s člankom 190. st. 2. Kaznenog zakona, podnijeli su kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok su zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. st. 2. Kaznenog zakona protiv dvije osobe podnijeli kaznenu prijavu Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svi osumnjičeni predani su pritvorskom nadzorniku", kažu u PUZ.

Tijekom istrage prikupljeni su dokazi da je navedeno zločinačko udruženje raspolagalo s najmanje 30.395,00 grama kokaina, dok je pretragama pronađeno dodatnih 7.334,2 grama kokaina, 7.336,00 grama amfetamina, 7220 komada tableta ecstasy, 4.352,00 grama smole konoplje tipa droga i 1034,4 grama droge MDMA tržišne vrijednosti od najmanje 1.172.608 eura.

"Ovo složeno višemjesečno kriminalističko istraživanje inicirala je hrvatska policija koja je i bila njegov nositelj, ostvarivši partnersku suradnju s redarstvenim vlastima Savezne Republike Njemačke, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Španjolske, Republike Austrije, Republike Paragvaja, Republike Paname, Republike Kolumbije, Savezne Republike Brazil, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Republike Srbije te Republike Bosne i Hercegovine, uz stalnu potporu EUROPOLA i DEA-e", kažu još iz PU zagrebačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Dron, ljestve i specijalci: Ovako je pala kriminalna ekipa u Varaždinu!