Povratak Sienne Miller: Pogledajte što je objavila dok čeka prinovu s 15 godina mlađim partnerom

Poznata holivudska glumica Sienna Miller (44) odlučila se vratiti na društvene mreže nakon gotovo osam godina izbivanja. Svoj povratak obilježila je na poseban način, objavivši fotografiju na kojoj ponosno pokazuje trudnički trbuh.

Njezina posljednja aktivnost na profilu zabilježena je u lipnju 2017. godine, stoga je nova objava izazvala pravu buru oduševljenja među njezinim obožavateljima i slavnim prijateljima.

Povratak u duhovitom stilu

Podijelila je selfie snimljen iz donjeg kuta kako bi u potpunosti istaknula svoj trbuh. U ležernom izdanju, s vunenom kapom i udobnim džemperom, Miller je uz fotografiju dodala i dvije duhovite slike, kojima se našalila na račun svog dugog odsustva. Jedan od njih prikazuje slavnog redatelja Davida Lyncha koji na zahtjev da nešto pojasni kratko odgovara s: "Ne."

Njezin povratak nije prošao nezapaženo. Glumac Justin Theroux (54), bivši suprug Jennifer Aniston (57), u šali je komentirao: "O, moj Bože, ne prestaješ objavljivati! Neumorna si", aludirajući na njezinu osmogodišnju neaktivnost.

Treće dijete i otvorenost o pritiscima

Ovo će biti treće dijete za Siennu Miller, a drugo s njezinim petnaest godina mlađim partnerom, glazbenikom Olijem Greenom (29). Par je krajem 2023. godine dobio prvu kćer, a Sienna iz prethodne veze s glumcem Tomom Sturridgeom (40) ima i kćer Marlowe (13).

Vijest o trudnoći glumica je prvi put obznanila još u prosincu prošle godine, kada se pojavila na crvenom tepihu dodjele nagrada Fashion Awards 2023. u londonskom Royal Albert Hallu. Za tu je prigodu odabrala prozirnu bijelu haljinu, pokazavši trudnički trbuh.

Foto: Doug Peters/PA Images/Profimedia

Foto: TIMMSY/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Glumica je i ranije otvoreno govorila o pritisku majčinstva koji je osjećala nakon četrdesete godine, istaknuvši kako je odlučila zamrznuti jajne stanice. "Biologija je nevjerojatno okrutna prema ženama u tim godinama", izjavila je. "Nakon godina opsjednutosti drugim djetetom, danas sam mirna, ako se dogodi, divno; ako ne, i to je u redu. Ta egzistencijalna prijetnja više ne visi nada mnom."

Pritom je naglasila kako su rasprave o dobi u roditeljstvu nepravedne i bolne. "Nitko ništa ne govori Alu Pacinu ili Robertu De Niru koji su postali očevi u osamdesetima. Ako vaše tijelo može iznijeti trudnoću, imajte dijete kad god poželite. Danas sam bolja mama nego ikad prije. Godine nisu važne. Apsolutno nisu", naglasila je Sienna.

Skandal s Judeom Lawom

Podsjetimo, Sienna je početkom 2000-ih bila u ljubavnoj vezi s markantnim kolegom Judeom Lawom (53) kojeg je upoznala na snimanju filma "Alfie". Izgledalo je kao da je on bio potpuno lud za njom, zaprosio ju je na Božić 2004., a ona je, presretna, pristala i zatim ju je, godinu kasnije, prevario s dadiljom svoje djece iz bivšeg braka koja ih je čuvala kad su djeca bila kod njega.

Foto: Paolo Pirez/Newscom/Profimedia

Skandal je, zahvaljujući prislušnim uređajima tabloida News of the World, raskrinkan u novinama. Šokirana Sienna 2005. raskinula je zaruke: nevjerojatan odjek njegove prevare nagnao ju je da prekine svu komunikaciju s muškarcem koji ju je toliko duboko izdao i javno ponizio. Jude Law joj se javno ispričao zbog podmukle izdaje. Kasnije su se pomirili, a drugi pokušaj trajao je od 2009. do 2011., kad je glumica zaključila da toj vezi nema spasa.

POGLEDAJTE VIDEO: Sindikati na nogama: 'Učitelju ste podigli plaću za 150 eura, sebi za 2.430'