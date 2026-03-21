Plenković najavio 'nezapamćenu krizu'. Stručnjak upozorava: 'Ima pravo biti dramatičan'

Rat je energetskim postrojenjima na Bliskom istoku već nanio toliku štetu da se ozbiljne posljedice neće moći izbjeći.

Premijer Andrej Plenković zbog sukoba i podizanja cijena nafte najavio je početak 'nezapamćene krize'

O svemu tome razgovarali smo s ekonomskim stručnjakom, Mladenom Vedrišem.

Ako je ovo tek početak energetske krize, što možemo očekivati?

Produbljenje krize. Naime, svako odgađanje isporuka nafte iz tog područja, plina itd. produbljuje krizu. Koliko će to trajati, ovisi o geopolitičkim i vojnim operacijama. To je ono što bi se moglo jedino usporediti s koronom, kad ste znali početak, ali niste znali koliko će trajati i kakav će biti rasplet.

Premijer je bio dosta dramatičan.

Ima pravo, jer se u ovakvoj situaciji moramo pripremiti i mora se krajnje ozbiljno pristupiti svim mjerama koje se odnose na zaštitu energije. Posebno bih istaknuo poticanje i očuvanje poljoprivredne proizvodnje. Koliko god nam je važna energija, toliko je važna i hrana.

Kako će se ovo konkretno odraziti na jedan prosječan kućni budžet?

Sada ne bi smjelo gotovo nikako, jer troše se zalihe energije, nafte i svih troškova koji su za nas iz jednog prošlog vremena. Međutim, val udara na cijene ovisit će o tome koliko će se sada energija, naravno, dio subvencioniranja će to ublažiti, pretočiti u cijene ostalih proizvoda.

Što je po Vama najgori mogući scenarij?

Najgori mogući scenarij je produženje krize bez nekog jasnog izlaza. Ako se Hormuški tjesnac ovako ili onako oslobodi i omogući transport, bilo dogovorom, ne zaboravite, tu su krupni igrači poput Kine i Indije, znači ne radi se samo o nama u Europi, bit će jednostavnije. Međutim, ukoliko to sve skupa postane iracionalno i ova se kriza produži, tada ćemo svaki mjesec bilježiti nove scenarije, koji će naravno biti složeniji.