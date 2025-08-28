Teška nesreća u Šibeniku: Auto naletio na dijete koje je pretrčavalo cestu, odgovarat će roditelji

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu, 27. kolovoza, u Šibeniku, u ulici Stjepana Radića.

Policija je jutros izvijestila da je do nesreće došlo kada je dijete pretrčavalo kolnik.

"Bez zaustavljanja je potom istrčalo na pristupnu cestu parkirališta te tijelom udarilo u prednju desnu bočnu stranu osobnog automobila šibenskih registracija, kojim je upravljala 32-godišnja vozačica", kažu iz PU šibensko-kninske.

Dijete teško ozlijeđeno

Zbog težine zadobivenih ozljeda, dijete je hitno prevezeno u KBC Split. Zadobilo je teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija će o ovom događaju podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

U skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, zakonski zastupnici djeteta bit će prekršajno sankcionirani zbog zanemarivanja dužnosti nadzora.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni za prometna pravila nisu čuli: Hoće li institucije reagirati ili se čeka da dođe do tragedije?