Hoće li pasti koja pahulja za bijeli Božić? Meteorologinja otkrila što očekivati ove zime

Sjećate li se ovoga? Bilo je to na današnji dan prije 13 godina, kada je Zagreb zatrpao snijeg kakav nije viđen pola stoljeća.

Na Griču je izmjereno preko 40 centimetara snijega, što je, zar ste sumnjali, izazvalo prometni kolaps u gradu. Ralice su mahnito pokušavale očistiti snijeg, ali su pahuljice padale, meke i guste, na ceste u centru i stazice puste.

Ove prizore danas možemo samo gledati s nostalgijom jer, kako kaže RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov, teško da će se skoro ponoviti. Zašto? Ako sumnjate na klimatske promjene, u pravu ste.

"Temperatura je sve viša, zime su nam sve toplije, Zagreb je uz to još dodatno toplinski otok, pa je temperatura u samom gradu još viša nego u okolnim područjima, i zapravo snijega više kao da nema. Ako ga i padne, padne nešto sitno, centimetar do dva, to se najčešće do jutra otopi, i izgleda da nam je to budućnost", kaže Ćurkov.

Drugim riječima, ni ove zime takav dan ne bi trebali očekivati? "Pa, u bližim prognozama ga nema na vidiku, a u dalje baš dnevno nećemo ulaziti."

A par pahulja barem za Bijeli božić? "Ma za Božić je najčešće i južina", zaključuje Damjana Ćurkov.