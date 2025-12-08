Dan kada je snijeg zatrpao Zagreb: Cijeli grad je stao! Ovako je 2012. izgledala metropola
Zagreb je na današnji dan 2012. doživio potpuni kolaps kakav nije bio viđen još od 7. ožujka 1955. godine. Tridesetak centimetara snijega pretvorilo je hrvatsku metropolu u bijelu zonu potpunog zastoja, a situacija se iz sata u sat samo pogoršavala. Na Griču je tog 8.prosinca u sedam sati ujutro izmjereno 38 centimetara, a do kraja dana nevjerojatnih 45 centimetara snježnog pokrivača.
Grad je bio doslovno – paraliziran. Ceste i pločnici nestali su pod snježnim nanosima, promet se gotovo potpuno ugasio. Tramvaji i autobusi nisu vozili, a nekoliko ZET-ovih tramvaja bilo je toliko oštećeno u snijegu da su morali biti povučeni u spremište. Prometnice blokirane, vozila zakopana, ljudi zarobljeni u kolonama, tisuće su kasnile su na posao – prizori za pamćenje.
Svoje je kapituliranje pred vremenskim kaosom priznala i zračna luka, koja je privremeno zatvorena dok su ralice bezuspješno pokušavale savladati bijelu mećavu.
Bio je to dan koji se i danas prepričava. Dan kada je snijeg zatrpao Zagreb, a cijeli grad stao. Pogledajte kako je izgledala ta nezaboravna zimska drama iz 2012. godine