Hrvatica otkrila od čega je bio otrovni slovenski pekmez: 'Supruga je Hitna odvezla oko dva ujutro'

"U nedjelju navečer najprije smo probali pekmez od šljiva i sve je bilo u redu. Dan kasnije, probali smo i pekmez od borovnica. Suprug je prvi jeo pekmez, ja sam samo malo probala, a nakon nekoliko sati počeo je osjećati probleme u ponašanju, a takvo stanje potaknulo me je da pozovem hitnu pomoć koja ga je odvezla u bolnicu", ispričala je žena koja se sa suprugom otrovala od slovenskog pekmeza na susretu umirovljenika.

Sve se dogodilo u subotu u pograničnom mjestu Rupa. Htjeli su se, kaže, razonoditi i zabaviti. No umirovljenička zabava ostavila im je gorak okus. Bračni je par zatražio pomoć u KBC-u Rijeka gdje je utvrđena sumnja da su se otrovali pekmezom. Alarmirani su policija i sanitarne službe.

Oko dva sata ujutro Hitna pomoć odvezla je njezinog supruga. Prije odlaska u bolnicu za njim, pojela je dva komada kruha s pekmezom od borovnica ne znajući da je upravo to uzrok tegoba kod njezina supruga.

'Nećemo ga tužiti'

Čim je stigla u bolnicu, počela se osjećati loše te je zadržana na liječenju. "Nakon pretraga i obrade rečeno nam je da je riječ o trovanju i pušteni smo doma. Pitala sam hoćemo li imati neke posljedice, rekli su nam možda samo umor, a drugo da bi sve trebalo biti u redu", ispričala je žena koja je htjela ostati anonimna za Novi list.

Opatijska policija brzo je našla 77-godišnjeg Slovenca koji je proizveo pekmez, u kojem su pronašli otrovnu biljku. Proizvod je deklarirao kao da je proizveden na OPG-u koji ne postoji pa je zaradio pritvor i kaznenu prijavu.

Nesretna žena koja se otrovala pekmezom kaže da joj je žao čovjeka od kojeg su ga kupili i da ga neće tužiti jer mu je, ističe, vjerojatno teže nego njima. "Njemu sigurno nije bila namjera da nas potruje, nego je htio prodajom svog pekmeza pojačati svoj umirovljenički budžet", uvjerena je.

KBC Rijeka potvrdio je da su pacijenti kojima je pozlilo nakon konzumacije pekmeza pušteni iz bolnice. "Pacijentima, a riječ je o dvije osobe iz istog kućanstva, u KBC-u Rijeka pružena je liječnička pomoć, gdje su kratkotrajno bili hospitalizirani do srijede, 27. kolovoza", potvrdili su iz bolnice.

O nevjerojatnom slučaju oglasio se i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, upozorivši da su otrovne biljke svuda oko nas zbog čega treba biti posebno oprezan. "Ljudi od nekih prave pekmeze i sokove, a dovoljna je samo mala nepažnja. Nerijetko se dogodi da neiskusni berači, skupljajući bilje iz prirode, zamijene ljekovite ili čak jestive vrste otrovnim, a najčešće je to slučaj s bobičastim plodovima", objasnili su.

POGLEDAJTE VIDEO: Na obroncima Svilaje krave nastavljaju ugibati. Bolest isključena, sumnja se na trovanje