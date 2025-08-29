Tragedija u Dubrovniku! Motorist naletio na pješaka koji nije bio na 'zebri'. Zabio se u klupu i palmu pa poginuo

U teškoj prometnoj nesreći koja se sinoć, 28. kolovoza, oko 20:15 sati dogodila na Obali Stjepana Radića u Dubrovniku, život je izgubio 28-godišnji hrvatski državljanin, vozač motocikla.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, mladić se kretao iz pravca Kantafiga prema Lapadu neprilagođenom brzinom. U jednom trenutku naletio je na 21-godišnjeg pješaka, stranog državljanina, koji je cestu prelazio izvan obilježenog pješačkog prijelaza, piše Dubrovački dnevnik.

Nakon udara u pješaka, motocikl je izgubio kontrolu te udario u betonsku polukuglu, potom u metalno-drvenu klupu i naposljetku u palmu. Vozač je zajedno s motociklom pao na rivu.

Hitna pomoć stigla je vrlo brzo, a motociklist je prevezen u dubrovačku bolnicu. Unatoč naporima liječnika, od zadobivenih ozljeda preminuo je nedugo nakon nesreće.

Pješak je prošao s lakšim tjelesnim ozljedama te je, nakon pregleda, pušten na kućnu njegu.

