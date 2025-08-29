Užas u Slavoniji: Posvađali se vršnjaci (25), a onda je jedan potegnuo nož

Vukovarsko-srijemska policija osumnjičila je 25-godišnjaka za pokušaj ubojstva svoga vršnjaka kojega je nakon svađe u obiteljskoj kući u Komletincima napao nožem i teško ozlijedio.

Osumnjičenika osim za pokušaj ubojstva terete i za prijetnju na štetu druge, bliske osobe.

Policija je utvrdila da je u četvrtak rano ujutro u obiteljskoj kući u Komletincima kod Vinkovaca, nakon verbalnog i fizičkog sukoba između dvojice 25-godišnjaka, jedan drugoga napao nožem.

Ozlijeđenom je pružena liječnička pomoć u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen.

Osumnjičeni je u petak predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija.

