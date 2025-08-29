AFERA VJETROELEKTRANE /

Osuđena još jedna suoptuženica Josipe Pleslić ex Rimac: Priznala sve za blažu kaznu

Foto: Jurica Galoic/pixsell

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac

29.8.2025.
15:08
Hina
Jurica Galoic/pixsell
Bivša zamjenica načelnika Općine Gvozd, Marija Idžan, uvjetno je osuđena nakon što je priznala Uskokove optužbe da je od bivše HDZ-ove gradonačelnice Knina i državne tajnice Josipe Pleslić, nekada Rimac, tražila pomoć oko prolaska državnog stručnog ispita za općinsku referenticu.

Riječ je o 15. nagodbi u ovom slučaju u kojem je Uskok još u veljači 2022. podigao optužnicu protiv Josipe Pleslić u aferi Vjetroelektrane, zajedno s još 26 osoba.

Među optuženicima koji su se nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac. Od državnih dužnosnika sporazumno su osuđeni i bivši ravnatelj Carine Hrvoje Čović, bivši načelnik Policijske akademije Dubravko Novak te nekadašnja pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac.

'Sređivanje' državnog ispita

Bivšu zamjenicu načelnika Gvozda Uskok je u optužnici teretio da je u svibnju 2020. više puta tražila od Rimac da referentici Miri Zimonji omogući prolazak ispita, bilo dostavom pitanja unaprijed ili intervencijom kod komisije.

Zimonja je 6. lipnja 2020. položila ispit, a Idžan je na zagrebačkom Županijskom sudu u petak osuđena na devet mjeseci zatvora uvjetno, u koji neće ići ako u dvije godine ne ponovi kazneno djelo.

Prvooptuženu Rimac Uskok tereti za niz koruptivnih kaznenih djela, a prema pisanju medija tužiteljstvo je i njoj nudilo nagodbu no nije htjela pristati na kaznu veću od pet godina zbog koje bi odmah nakon sporazumne presude išla u zatvor.

Uz optužnicu u aferi Vjetroelektrane Josipa Pleslić, koja se na posljednjim lokalnim izborima kao neovisna kandidatkinja neuspješno natjecala za gradonačelnicu Knina, ima još dvije optužnice u kojima obrana također osporava zakonitost dokaza prikupljenih u istrazi.

Uskok Josipa Rimac Nagodba Optužnica
