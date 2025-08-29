Zapalilo se teretno vozilo kod Nove Gradiške, zatvoren promet u smjeru Bregane

Zbog požara na teretnom vozilu na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška (na 186+000 km) u smjeru Bregane promet je privremeno u prekidu, kolona je oko pet kilometra, objavio je HAK, te zamolio vozače za strpljenje.

Pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, povremeno se vozi u kolonama uz zastoje. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Iz Hrvatskog autokluba vozače upozoravavaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.