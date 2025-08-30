Otkazan trajekt, odronjavanje stijene i potopljeni gradovi: Nevrijeme donijelo kaos u Dalmaciji

Metković je danas potpuno potopljen, tijekom noći do 10 sati ujutro palo je 162 litre kiše po četvornom metru, piše LIKE Metković - usporedbe radi, dosadašnji rekord na njihovoj postaji DHMZ-a bio je 155 litara u 24sata.

Jaka kiša izazvala je bujice na prometnicama, potopljena su mnoga dvorišta i objekti u nižim područjima.

Iz cijele Dalmacije sližu nama snimke i fotografije nevremena i bujica koje je kiša stvorila na ulicama i prometnicama. Objavili smo da je zatvorena autocesta prije izlaska na Ravču u smjeru Splita, a brojni vozači su zapeli u koloni i teško se kreću po natopljenom asfaltu.

Ranije smo objavili i snimke iz Sinja gdje je također padala vrlo ja kiša. Čitateljica je javila kako se jedva moglo voziti potopljenim prometnicama, a središte grada u jednom trenutku bio je pod vodom.

Na državnoj cesti D8, u mjestu Dubci, odronila se i stijena na cestu

Nevrijeme je izazvalo i probleme u pomorskom prometu, trajekt na liniji Sućuraj – Drvenik jutros nije isplovio, a u mjestu se ubrzo stvorila ogromna gužva vozila i putnika koji čekaju ukrcaj. "Ovo u životu nikad nisam vidila, nikad", kazala je jedna od putnica, stojeći u dugačkoj koloni automobila pred trajektnim pristaništem za portal Dalmacija danas.

Iz HAK-a i dalje upozorava ju da su kolnici mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). "Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila", objavio je HAK.

Upozoravaju i na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići gdje je povećana gustoća prometa u oba smjera, a između tunela Mala Kapela i naplate Lučko te između čvora Benkovac i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno u kolonama uz zastoje.

Na naplati Lučko u smjeru mora iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je duga oko dva kilometra, na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko tri kilometra.