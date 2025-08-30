Upravo: Prometna nesreća na A1 izazvala kolonu, zbog bujica pojedine dionice čak zatvorene!

Čitateljica net.hr-a javio je kako se zbog prometne nesreće na A1 stvara kolona u smjeru Karlovca. Nesreća se dogodila kod odmorišta Draganić.

"Upravo se dogodila prometna nesreća. Inače promet na A1 uopće nije gust, ali smo do Karlovca vidjeli tri vozila koja su bila na zaustavnom traku zbog nekog kvara. Vozili smo po kiši ali bez zastoja, a onda odjednom kolona koja nastaje zbog te nesreće", rekla nam je čitateljica.

HAK za sad ne izvještava o prometnoj nesreći, ali je na svojim stranicama objavio kako magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti.

"Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog ponegdje izraženijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, upozoravamo na pojačan oprez i držanje sigurnosnog razmaka između vozila", naveli su.

Dodatno o stanju na cestama navode:

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići - zbog vodenih bujica za sav promet zatvorena je dionica između čvorova Ravča i Vrgorac u smjeru Zagreba, obilazak: čvor Vrgorac (A1) - ŽC6208-DC62-DC535-čvor Ravča (A1)

- zbog vode na kolniku na čvoru Ravča zabrana prometa u tunelu Umac u smjeru Zagreba

- na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

Državna cesta DC1 - vozi se usporeno u zoni radova kod Udbine u oba smjera

- Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na važnijim cestama u priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) u:

danas, 30. kolovoza do 14:00;

sutra, 31. kolovoza od 12:00 do 23:00.

Zbog radova zatvorene su ceste:

DC5 Grubišno Polje-Veliki Zdenci (do 11. listopada);

DC29 između Zlatara i Zlatar Bistrice (do 1. listopada);

DC38 Požega - Pleternica između mjesta Kuzmica i Vesela (od 1. rujna do 31. prosinca);

DC46 Đakovo-Vinkovci u naselju Vođinci (do 18. rujna);

DC51 Nova Gradiška-Požega na dionici Baćin Dol-Rešetari (do 19. rujna);

DC200 u Višnjanu (do 25. rujna);

DC214 u Gunji (radovi na mostu), na graničnom prijelazu Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (obilazak na GP Županja);

DC512 Makarska-Ravča iznad tunela Stupica u smjeru Vrgorca (zbog odrona);

DC546 Stojdraga-Krašić u mjestu Petričko Selo (do 15. ožujka 2026.).

LC50013 zatvorena je lokalna cesta dionica Kremenje – Oskoruš u Istri (radi odrona).

