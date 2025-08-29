Branitelji najavili kaznene prijave protiv Melite Vrsaljko: 'Incident je izazvala vaša prijateljica'

Koordinacija braniteljskih udruga Grada Benkovca i Zadarske županije odbacila je optužbe o nasilju na nedavnom mirnom prosvjedu branitelja te najavila kaznene prijave protiv novinarke Melite Vrsaljko zbog lažnog prijavljivanja i javnog vrijeđanja branitelja, ističući da je postupala bez akreditacije i izazivala incident provokacijama i neovlaštenim snimanjem, dok je policijsko privođenje petorice sudionika ocijenjeno neosnovanim i rezultatom medijskog pritiska.

"Povodom medijskih napisa i neutemeljenih optužbi na račun sudionika nedavnog mirnog prosvjeda branitelja, Koordinacija braniteljskih udruga Grada Benkovca i Zadarske županije dužna je reagirati. Gospodine Aras, u svom javnom obraćanju iznosite ozbiljne i opasne tvrdnje koje ne odgovaraju činjenicama.

Nasilja jest bilo – ali ne s naše strane. Incident je izazvala vaša prijateljica i, kako sami navodite, novinarka Melita Vrsaljko. Ista se nije legitimirala kao novinarka, nije imala nikakvu službenu oznaku ni akreditaciju, te je neovlašteno snimala okupljene hrvatske branitelje koji su mirno i dostojanstveno prosvjedovali. Pritom je, svojim ponašanjem – provokacijama, verbalnim dobacivanjima, mimikom i gestikulacijom – svjesno pokušala isprovocirati reakciju sudionika.

Kada joj je jedan branitelj pokušao prići kako bi je spriječio u daljnjem neovlaštenom snimanju, Melita Vrsaljko počinje vikati: "Policija, alo, policija, napadnuta sam!" – iako nikakav fizički kontakt nije ostvaren. Unatoč tome, temeljem njezine snimke i pod pritiskom medija, policija privodi petoricu branitelja – bez valjanog razloga i bez prethodne provjere događaja", stoji u priopćenju Koordinacije braniteljskih udruga Grada Benkovca i Zadarske županije.

'Medijska haranga'

Nakon što je postalo jasno da ne postoji osnovana sumnja za navodni napad, počinje medijska haranga usmjerena na jednog od organizatora prosvjeda, hrvatskog branitelja i dragovoljca Domovinskog rata, gospodina Nediljka Gendu, navode benkovački branitelji.

"U javnosti se njegov integritet pokušava narušiti brojnim uvredama i difamacijama – nazivajući ga, citiramo: "dezerterom", "plačipi**om", a njegovo se ime razvlači po portalima s ciljem diskreditacije. Uvrijeđeni su i članovi njegove obitelji – supruga, sin i kći, koji nisu javne osobe i nemaju nikakve veze s prosvjedom. Posebno je zabrinjavajuće što se branitelje u nekim objavama naziva: "zabraniteljima", "ološem", "martićevcima", "šljamom", "krkanima" … i sličnim izrazima koji predstavljaju najsiroviji oblik verbalnog nasilja te duboko vrijeđaju svakog sudionika Domovinskog rata. Ovakva retorika, nažalost, podsjeća na metode i rječnik bivših represivnih sustava.

Postavljamo jasno pitanje: imaju li hrvatski branitelji pravo na miran, dostojanstven i zakonit prosvjed? Ili se to pravo osporava kada poruke ne odgovaraju ideološkim preferencijama pojedinih medijskih i političkih struktura? Koordinacija braniteljskih udruga Grada Benkovca i Zadarske županije najoštrije osuđuje pokušaje kriminalizacije prosvjednika, neprofesionalno ponašanje pojedinih medijskih djelatnika i manipulaciju javnošću. Protiv Melite Vrsaljko bit će podnesena kaznena prijava zbog lažnog prijavljivanja, kao i kaznena prijava za javno vrijeđanje i napad na dostojanstvo hrvatskih branitelja. Pozivamo sve relevantne institucije da zaštite prava onih koji su prvi stali u obranu Republike Hrvatske, a medije pozivamo na odgovorno, objektivno i profesionalno izvještavanje", stoji u priopćenju.

