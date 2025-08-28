Nema priopćenja, nema odgovora: Branitelji nakon sastanka s Medvedom pobjegli na stražnja vrata

BEZ RIJEČI /

Premijer Andrej Plenković prvi je put na sjednici Vlade komentirao otkazivanje festivala "Nosi se" u Benkovcu. Pozvao je na smirivanje tenzija. Poručio je da treba poštovati umjetničke slobode, a bilo koji oblik nasilja je neprihvatljiv. Policija je, kazao je premijer, reagirala sukladno zakonu. Podsjetimo, festival je prije nekoliko dana otkazan nakon prosvjeda branitelja.

"Vidjeli smo da su čak i organizatori ovog festivala sami priznali da su pretjerali u svojim provokacijama i izrazili žaljenje. J sam dobio jedno jedno pismo braniteljskih udruga iz Benkovca na kojim im zahvaljujem. Razumijem nezadovoljstvo, osjetili su da se njima narušava dignitet Domovinskog rata koji j temelj suvremene hrvatske države i koji ćemo uvijek posebno njegovati i štititi", kazao je.

A branitelje je danas primio ministar Tomo Medved. Što je dogovoreno?

"Iako su iz Ministarstva najavili da će poslati priopćenje, ono još uvijek nije došlo, a šibenski i benkovački branitelji koji su posljednjih vrata vrlo otvoreno komunicirali nakon završenog sastanka otišli su na stražnja vrata, ušli u kombi i automobile i napustili Ministarstvo. Nisu se javljali ni na pozive, ni na poruke koje smo slali njihovim predstavnicima tako da se ne zna kakvi su zaključci, je li u mirnom tonu i pozitivnim zaključcima prošao sastanak ministra Medveda i benkovačkih i šibenskih branitelja", javila je reporterka Katarina Brečić. Više detalja pogledajte u videu.