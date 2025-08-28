Filmsko uhićenje Balkanskog kartela: Drogu uzimali od 'Ivice' u Dubaiju, a zaradu držali u dva poznata kafića

DETALJI AKCIJE SENIA /

Filmske snimke uhićenja Balkanskog kartela objavila je hrvatska policija. Tereti ih se za preprodaju droge iz Dubaija u Hrvatsku i Češku. Njih osmero Županijski sud poslao je u Remetinec na mjesec dana.

Kako doznajemo, USKOK i policija sumnjaju da je narko grupa drogu nabavljala od izvjesnog 'Ivice' iz Dubaija, a potom su ju krili u nekoliko unajmljenih garaža na zagrebačkom Jarunu. Osim Hrvatske, droga se preprodavala i po Češkoj, a novac od zarade pohranjivao u sefovima dva poznata zagrebačka kafića u centru grada.

Prvoosumnjičenog USKOK tereti da je organizirao zločinačku grupu, financirao i nabavljao kriptirane mobitele kojima su se članovi služili, ali i organizirao plaćanje odvjetnika ako će nekome trebati.

USKOK sumnja da su raspolagali s najmanje 30 kilograma kokaina vrijednog 850 tisuća eura. Iznosi zarade dijelili su se ovisno o ulogama u zločinačkom udruženju.

Jučerašnjim upadom u stanove policija je još jednom udarila u srce narko mreže. I iz stanova uzela - od konoplje i kokaina preko pištolja i streljiva do mobitela, kompjutera, brojača novca. Čak i dva rolexa i 26 skupocjenih torbica.

Među zapljenama su i dva automobila - Mercedes A klase i BMW X5. Ali i 33 tisuće eura.

Snimke i detalje slučaja pogledajte u prilogu.