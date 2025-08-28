Konkatedrala je 30 godina pod skelama! Oluja je nedavno pokazala koliko je potrebna sanacija: Pogledajte snimke

Župna crkva svetih Petra i Pavla, osječka konkatedrala, izgrađena 1900. godine – obilježava svoj 125. jubilej. Zbog zuba vremena i razaranja tijekom Domovinskog rata njena obnova traje već tridesetak godina, a posljednje dvije godine radovi su intenzivirani.

Nedavna oluja koja je pogodila Osijek, najbolje je pokazala alarmantnu situaciju zbog koje je obnova krovišta nužna. Osječka konkatedrala postala je gradilište.

Montira se čelična radna konstrukcija kako bi se došlo do krovišta koje što prije treba obnovu. To je potvrdila i nedavna oluja. Alarmantnu situaciju najbolje pokazuju župnikove snimke krovišta.

"Konkatedrala nam prokišnjava na više mjesta i zato želimo što prije doprijeti do samoga krovišta i započeti njegovu sanaciju. Krov prokišnjava, kiša pada na strop konkatedrale, a posljedično, onda i uništava freske na samom stropu", kaže vlč. Matej Glavica, župnik Župe sv. Petra i Pavla u Osijeku.

Dok vlaga u zidovima štetu nanosi umjetničkim djelima, vlaga u tlu oštećuje pod konkatedrale, a cjelokupna obnova potrebna je i zbog ratnih oštećenja jer više od 100 puta pogođena je projektilima. Silvestar se i danas sjeća prvog granatiranja.

"Biskup Kos, župnik Bogdanić, kapelan i ja stajali smo stotinjak koraka, nešto malo manje ispred katedrale i ja bih rekao spontano smo plakali, nitko nije ništa govorio jer nam je bilo strašno žao", priča Silvestar Vrček iz Osijeka.

Simbol Osijeka građani zovu svojom katedralom.

"Jako nam je draga, ovdje je u centru i zaista je i turistički bitna za ovaj grad", kaže Korina.

"Od samoga djetinjstva, mog rođenja, tu sam vjenčan, puno mi znači", kaže Mustafa.

"Često idem tu i stanujem tu u blizini tako da ovo što se obnavlja to je u redu, to je staro zdanje, mislim bilo bi žalosno da propada", kaže Jasna.

I Silvestru je drago da se u jubilarnoj 125 obljetnici konkatedrala temeljito obnavlja jer je za nju životno vezan.

"Prve pričesti, pjevanja, dolaženje u crkvu, vezani obiteljski jer su nas roditelji to učili, stekli prijatelje, ministrirali, znači nam – neprocjenjivo", kaže Silvestar.

A teško je procijeniti kada će radovi završiti jer ova crkva u koju je ugrađeno tri i pol milijuna komada crvene opeke i od koje su veće samo zagrebačka i đakovačka katedrala – obnavlja se već više od 30 godina.

"Mene uvijek fascinira činjenica da je konkatedrala bila građevinski podignuta, izgrađena za svega 4 godine, a mi ulazimo u četvrto desetljeće njezine obnove, teško je govoriti o bilo kakvim rokovima i nezahvalno", kaže župnik Glavica.

Rokovi najviše ovise o dotacijama, samo u dvije protekle godine u obnovu je uloženo više od milijun eura, a posla je još mnogo pa su svi zainteresirani partneri - dobrodošli.