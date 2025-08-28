Vojnom pilotu i njegovoj partnerici iz Srbije zbog špijunaže prijeti ozbiljna zatvorska kazna

TVRDI DA JE NEVIN /

Vojni pilot i njegova partnerica iz Srbije, koje tužiteljstvo sumnjiči za špijunažu, idućih će 30 dana provesti u istražnom zatvoru.

Doris Košta, odvjetnica osumnjičene za špijunažu, navodi kako je, s obzirom da je to složeno kazneno djelo, djelo špijunaže, potrebno je ispuniti čitav niz dokaza koji bi potkrijepili da je ta osnovana sumnja i osnovana.

Boris Milošević, odvjetnik vojnog pilota osumnjičenog za špijunažu, kazao je kako je on aktivno iznio svoju obranu, uvjeren je u svoju nevinost te će u daljnjem postupku to i dokazati.

Zbog tajnosti postupka nitko javno ne potvrđuje navode iz istrage da je vojni pilot, koji je sudjelovao u misiji KFOR-a, odavao informacije državljanki Srbije koju je upoznao na Kosovu, a ona ih prosljeđivala srpskoj strani. Dvojac je uhićen prije tri dana, što im nije bilo prvi put.

Prvo uhićenje je bilo 24. srpnja

"Točno je da je prvo lišenje moje branjenice uslijedilo 24. srpnja. - Na otoku Visu? Točno je i to. To mislim da mogu kazati jer je to rečeno da nije bitno. I ona je od tada do dana uhićenja bila u prihvatnom centru u Trilju", navodi odvjetnica Doris Košta.

Kaznena prijava za špijunažu DORH-u je stigla od vojne policije. Puno više od toga državno odvjetništvo ne otkriva.

Rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Splitu određena je tajnost cijele istrage, jer bi javno objavljivanje podataka iz istrage moglo štetiti probicima postupka. Policija, Ministarstvo obrane i Ured premijera, civilna i vojna tajna služba na naše upite ne žele odgovoriti.

Predsjednik saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost, SDP-ov Ranko Ostojić, zatražio je žurna izvješća sigurnosnih službi te će po zaprimanju odgovora odlučiti o eventualnim daljnjim koracima, kaže nam. U slučaju da dođe do optužnice, suđenja i osuđujuće presude, pilotu i partnerici prijete visoke kazne.

Njemu prijeti do 10, a njoj do pet godina zatvora

Neven Cambi, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, navodi kako je za špijunažu kazna zatvora propisana za ovo djelo koje stavlja hrvatskom državljaninu na teret od 1 do 10 godina, a za drugo djelo od 6 mjeseci do 5 godina.

Bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera, Slavko Barić, objašnjava nam da je pilot dok je bio u misiji na Kosovu imao dnevne brifinge o zadaćama KFOR-a, koji je zadužen za održavanje mira u toj zemlji. A naša vojna tajna služba mu je morala dati jasne upute koje informacije i s kim može dijeliti.

"Pitanje je da li i na koji način je sigurnosna služba obavila sigurnosne razgovore prije slanja i brifing po povratku. Jer se radi o maloj postrojbi hrvatskih pripadnika, govorim čisto o pilotima. Tako da ne vjerujem da njegov kontakt s državljankom Srbije nije bio poznat i ostalima", navodi Slavko Barić. Više pogledajte u prilogu.