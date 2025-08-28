Suša pogodila hrvatsku županiju: Prirodna nepogoda proglašena za šest gradova i većinu općina

Zbog velikih šteta koje je dugotrajna suša pričinila poljoprivrednoj proizvodnji, osječko-baranjska županica Nataša Tramišak proglasila je stanje prirodne nepogode za područja šest gradova i većeg broja općina, izvijestila je u četvrtak Županijska uprava.

Uslijed dugotrajnog izostanka padalina i visokih temperatura, od lipnja do kolovoza, na gotovo cijelom području Osječko-baranjske županije vremenski uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju bili su iznimno nepovoljni, što je izazvalo velike štete kod brojnih pravnih i fizičkih osoba.

Nakon što su čelnici jedinica lokalne samouprave podnijeli prijedloge za proglašenje prirodne nepogode na tim područjima, županica Tramišak rješenjima je proglasila stanje prirodne nepogode od suše za gradove Beli Manastir, Donji Miholjac, Našice, Osijek, Valpovo i Belišće te ukupno 24 općine.

Zbog šteta proglašena prirodna nepogoda

Prirodna nepogodina proglašena je za štete nastale na višegodišnjim nasadima, ribnjacima i urodu u poljoprivrednoj proizvodnji.

U idućem razdoblju povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ovih gradova i općina te nadležno županijsko Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda trebaju pokrenuti postupak prijave prve i konačne procjene štete te potvrde konačne procjene štete u Registar šteta, navode u osječko-baranjskoj Županijskoj upravi.

