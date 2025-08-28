Karamarko objavio misteriozni post i izazvao salvu komentara: 'Sada vam ni lajkali nisu...'

Bivši predsjednik HDZ-a i potpredsjednik Vlade Tomislav Karamarko objavio je misteriozni post na društvenim mrežama i izazvao mnoge reakcije.

Naime, objavio je stih Arsena Dedića: "I kad nestane nada i razočaraš se u ljude, kad podvučeš crtu i shvatiš da prijatelje možeš nabrojati na prste jedne ruke, kad ti postane jasno da ti je domovina jeftina roba na tezgama nečijih interesa... Ostaje ti obitelj i oni koje ti je Bog podario. Djeca... Pročitah upravo Arsenovu pjesmu. Vrijedi je osjetiti ..."

Čini se kao da iz njega probija nezadovoljstvo i razočarenje, a uz stihove je objavio i sliku svoje troje djece.

U samo dan dobio je gotovo 1,4 tisuća lajkova, zaredalo se više od stotinu komentara i isto toliko dijeljenja.

"Upravo tako dragi Tomo. No ako svi dignemo ruke nećemo uskoro ni obitelji imati koliko su se antidomoljubne snage povampirile"; "Ima onih koje osobno poznajem slikali se s Vama držali na zaslonu mobitela a sada Vam ni lajkali nisu...

Veliki gospodin i domoljub, imaš ti puno prijatelja da to i ne znaš, veliki pozdrav iz Imotskog"; "Što manje vjeruješ u ljude i imaš manja očekivanja od njih manje ćeš se razočarati. Ljudi su kvarljiva roba. Odavno sam izgubio vjeru u ljude i prestao imati očekivanja jer dok drugi imaju od tebe interesa i vide korist u tebi svi su ti prijatelji, a kada tebi netko zatreba onda nema nikoga i tada shvatiš da si ostao sam ukoliko nemaš obitelj. Prijateljstvo = interes, obitelj = bogatstvo u slučaju da i unutar obitelji nije raspad sistema jer onda se čovjek može uzdati samo use i u svoje kljuse!", samo su neki od komentara.

Bilo je i onih koji u komentarima propituju njegov život i poslove njegove obitelji.

