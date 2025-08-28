Plenković se hvali porastom mirovina, umirovljenici izračunali: 'To nije ni litra mlijeka na dan!'

Premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade u srijedu govorio je o mirovinama, te naveo da će se u prosincu isplatiti godišnji dodatak za umirovljenike.

Do kraja godine će uz novo usklađivanje i sve mjere Vlade, prosječna sveukupna mirovina premašiti 700 eura, najavio je Plenković. Podsjetio je da mirovina danas iznosi 640 eura, a 2016. je bila 357 eura te naveo da je cilj da do kraja mandata Vlade mirovina dođe do 800 eura.

"S novim usklađenjem mirovina, prema kojem se aktualna vrijednost mirovine povećava za 6,48 posto, te godišnjim dodatkom i drugim mjerama do kraja godine će sveukupna prosječna mirovina premašiti 700 eura", kazao je.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je odluku da od 1. srpnja aktualna vrijednost mirovine povećava se za 6,48 posto. Uvećane mirovine bit će isplaćene u rujnu uz mirovinu u kolovozu, zajedno s razlikom za srpanj.

Riječ je o najvećoj stopi usklađivanja od 1999. godine, naglasio je Plenković podsjetivši da je od 1. srpnja na snazi novi zakon kojim je poboljšana formulu usklađivanja za umirovljenike s omjerom 70:30 na omjer 85:5 uzimajući u obzir indeks potrošačkih cijena i rast plaća.

Podsjetimo, u RTL-u Danas objavljeno je da je to treće najveće usklađenju mirovina otkako je uveden ovaj model, a stigli su i komentari.

"Treba to demistificirati i reći zapravo koliko je to povećanje, da umirovljenici zapravo shvate koliko je to povećanje. Evo ja sam napravila nekoliko izračuna za mirovine - recimo, za mirovinu od 300 eura, povećanje će biti 19,44 eura, ako to podijelimo na 30 dana znači to je nekakvih 64 centa po danu, znači niti za litru mlijeka", poručila je Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

"Usklađivanje mirovina prati porast plaća i indeksa potrošačkih cijena. I ne može povećati mirovine osim u odnosu na ta dva indeksa. Ali zato je Vlada uvela niz drugih mjera za povećanje mirovina", rekla je Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav.

