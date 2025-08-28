Ministar dobio pismo o kojem ne želi pričati, rošada u poreznom USKOK-u: 'Otkud interes za ovo?'

Ministar financija Marko Primorac u srijedu je nakon sjednice Vlade komentirao smjenu čelnika u poreznom USKOK-u.

Naime, Antun Matković više nije čelnik Samostalnog sektora za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave (SSFI). Na njegovo je mjesto postavljena Silvana Zovko Marić.

Primorac je rekao da rošade u "poreznom Uskoku" nemaju veze s aferom Geodezija.

Iznio je da je Matković puni 65 godina i da traže dugoročnije rješenje od njega jer se radi o važnom sektoru. Dodao je i da je Matković podnio molbu za ostanak u Poreznoj upravi na još dvije godine te da je taj zahtjev prihvaćen.

Po njemu u poreznom USKOK-u nije bilo smjene, nego da se radi o redovitom procesu u kojemu je donesena nova uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva.

Upitan o pisanju medija da Matković odlazi zbog osvete jer je propitkivao ulogu Ministarstva kulture u aferi Geodezija, Primorac je rekao da "ne zna otkud takve teze".

Čovjek puni 65 godina

"Čovjek puni ili je već napunio 65 godina i jednostavno s obzirom na tu činjenicu to je mjesto pripalo Silvani Zovko Marić", izjavio je.

Rekao je da Zovko Marić ima sigurnosnu provjeru, nije bio siguran je li to slučaj s ostalim novoimenovanima na čela službi spomenutog sektora, a ako je nemaju, tražit će je.

Govoreći o imenovanjima voditelja službi, kazao je da je to "treća razina od čela ministarstva", a da je došlo do određenih rotacija koje su uobičajene.

"Dakle, nije se dogodilo ništa neuobičajeno, ne znamo odakle takav interes za ovu temu", izjavio je..

"Svi službenici koji rade u tome sektoru uglavnom su obavljali dobar i stručan posao, ponosni smo na njih i sve je u redu. Dakle, nema nikakvih tu otegotnih okolnosti", izjavio je ministar financija.

Potvrdio je da je dobio pismo od službenika tog sektora, o detaljima nije želio govoriti, ali je rekao da su pozvani na sastanak, gdje će se s njima sve raspraviti te tražiti usmeno očitovanje. Iako nije htio govoriti o detalju pisma, rekao je da su to interne stvarni ministarstva te da sigurno o tome neće raspravljati u medijima i to o kadrovskim rješenjima i o tome tko je što kome pisao.

"To narušava i ugled službe i u biti mi je neugodno što se uopće piše bilo što o tome. Ali budite uvjereni u to da ćemo raspraviti sve i nema apsolutno nikakvih razloga za zabrinutost", rekao je.

'Nisu otpušteni'

Rekao je i da ljudi nisu otpušteni i da im se ništa neće dogoditi, pri čemu je pristigla samo jedna žalba na rješenje o novom radnom mjestu.

