Ministar dobio pismo o kojem ne želi pričati, rošada u poreznom USKOK-u: 'Otkud interes za ovo?'
Primorac kaže da rotacija ljudi nema veze s aferom 'Geodezija'
Ministar financija Marko Primorac u srijedu je nakon sjednice Vlade komentirao smjenu čelnika u poreznom USKOK-u.
Naime, Antun Matković više nije čelnik Samostalnog sektora za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave (SSFI). Na njegovo je mjesto postavljena Silvana Zovko Marić.
Primorac je rekao da rošade u "poreznom Uskoku" nemaju veze s aferom Geodezija.
Iznio je da je Matković puni 65 godina i da traže dugoročnije rješenje od njega jer se radi o važnom sektoru. Dodao je i da je Matković podnio molbu za ostanak u Poreznoj upravi na još dvije godine te da je taj zahtjev prihvaćen.
Po njemu u poreznom USKOK-u nije bilo smjene, nego da se radi o redovitom procesu u kojemu je donesena nova uredba o unutarnjem ustrojstvu ministarstva.
Upitan o pisanju medija da Matković odlazi zbog osvete jer je propitkivao ulogu Ministarstva kulture u aferi Geodezija, Primorac je rekao da "ne zna otkud takve teze".
Čovjek puni 65 godina
"Čovjek puni ili je već napunio 65 godina i jednostavno s obzirom na tu činjenicu to je mjesto pripalo Silvani Zovko Marić", izjavio je.
Rekao je da Zovko Marić ima sigurnosnu provjeru, nije bio siguran je li to slučaj s ostalim novoimenovanima na čela službi spomenutog sektora, a ako je nemaju, tražit će je.
Govoreći o imenovanjima voditelja službi, kazao je da je to "treća razina od čela ministarstva", a da je došlo do određenih rotacija koje su uobičajene.
"Dakle, nije se dogodilo ništa neuobičajeno, ne znamo odakle takav interes za ovu temu", izjavio je..
"Svi službenici koji rade u tome sektoru uglavnom su obavljali dobar i stručan posao, ponosni smo na njih i sve je u redu. Dakle, nema nikakvih tu otegotnih okolnosti", izjavio je ministar financija.
Potvrdio je da je dobio pismo od službenika tog sektora, o detaljima nije želio govoriti, ali je rekao da su pozvani na sastanak, gdje će se s njima sve raspraviti te tražiti usmeno očitovanje. Iako nije htio govoriti o detalju pisma, rekao je da su to interne stvarni ministarstva te da sigurno o tome neće raspravljati u medijima i to o kadrovskim rješenjima i o tome tko je što kome pisao.
"To narušava i ugled službe i u biti mi je neugodno što se uopće piše bilo što o tome. Ali budite uvjereni u to da ćemo raspraviti sve i nema apsolutno nikakvih razloga za zabrinutost", rekao je.
'Nisu otpušteni'
Rekao je i da ljudi nisu otpušteni i da im se ništa neće dogoditi, pri čemu je pristigla samo jedna žalba na rješenje o novom radnom mjestu.
POGLEDAJTE VIDEO Oliver Frljić je razlog zabrane festivala u Benkovcu? Donosimo sve njegove kontroverze