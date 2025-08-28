Malu rodu odbacili braća i mama, našao je Ibra: 'Sad pojede kilu papalina na dan!'

Ivan Igrić – Imbra iz Kloštra Podravskog prije dva je mjeseca neočekivano dobio nesvakidašnjeg kućnog ljubimca – rodu koja je ujedno postala miljenica i svih njegovih susjeda u Ulici Matije Gupca.

Ispred njegove kuće je rodino gnijezdo, a prije dva mjeseca na travi je ugledao mladunče za koje je bio uvjeren da je uginulo. No, mladunče, koje su, rekao je Imbra za Podravski list, njegova braća najvjerojatnije gurnula iz gnijezda, zahvaljujući krošnji čempresa preživjelo je pad, a on ga je odlučio othraniti.

Foto: Podravski List

"U gnijezdu su bila tri mladunca i kako najvjerojatnije njihova majka nije mogla donositi dovoljno hrane za sve, odbacili su jednoga. Kad je mlada roda koju sam prihvatio nedavno naučila letjeti, njena braća i majka i dalje je nisu htjeli pustiti u gnijezdo i prihvatiti je. Ona je umjesto u gnijezdu bila na dimnjaku susjedne kuće. Tek sad kad su njena majka i braća otišli, ona se smjestila u gnijezdo", ispričao je Ivan koji već puna dva mjeseca svakodnevno hrani mladu rodu koja uz njega hoda poput psa ili mačke i strpljivo čeka da dobije hranu.

Foto: Podravski List

Najčešće je hrani papalinama koje obožava, a i za Imbru su one najprihvatljivije jer nisu skupe.

Foto: Podravski List

"Svaki dan pojede kilogram papalina. Obožava ih, kao i kedere, koje joj zna dati susjed dok ih ulovi. Moja roda nije naučena samostalno naći hranu pa sam je do prije tjedan dana triput dnevno hranio. Sad joj papaline dajem ujutro i navečer jer mi je želja da se i sama nauči pronaći hranu", dodao je Imbra.

Foto: Podravski List

Rode iz gnijezda u kojem je bila i njegova nova ljubimica odletjele su u toplije krajeve i Imbra je siguran da će Kloštranka, kako joj je dao ime, prezimiti kod njega jer smatra da nema snage za dugi let.

Foto: Podravski List

"Planiram je povesti sa sobom na ribolov na kanal Rog i probati je naučiti da sama pronalazi hranu", istaknuo je. Rodu je cijelo susjedstvo zavoljelo, a Ibri se uvukla pod kožu.

