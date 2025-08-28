Taksisti predatori i guljenje kože: Pitanje zažarilo mreže - evo kako biste vi riješili stvar!

Kilometar i pol vožnje Novozelanđanka je u Zagrebu platila 1.506 eura, dvije Njemice put od Splita do Čiova trebale su platiti 643 eura, taksi-predatori vrebaju posvuda, a zakon im omogućuje da formiraju cijene kako žele i tarife kakve god žele. Ovakvi skandalozni slučajevi potaknuli su resorno Ministarstvo prometa u izmjene zakona kako bi se ograničilo divljanje cijena taksi službi - doznao je RTL Direkt, a razmatraju se i dodatne mjere koje bi uključivale prijedlog uvođenja posebnih registarskih oznaka. Inače, u Hrvatskoj je 27.000 taksista.

Skandalozni slučajevi podigli su prašinu u javnosti stoga smo vas na društvenim mrežama pitali kako biste vi stali na kraj divljanju cijena taksija, osim da ih ne bojkotirate.

Stavovi su različiti, jedni skreću na odgovornost svakog pojedinca da mora provjeriti koja je cijena vožnje prije nego sjednu u taksi, drugi bi uveli stroga ograničenja.

"Makar su privatni taksisti, ali država bi morala uspostaviti neke zakonske okvire u vezi cijene usluge. Pa ne može svaki roditi što hoće I kako hoće. Pa postoji pravna država, zar ne???", jedan je od komentara.

'Zatvor od dvije godine!'

Neki bi se oštro obračunali s problemom: "Zatvor dvije godine i oduzeti licencu. Svi koji voze aute od 10.000 eura ograničiti cijene; svi koji voze aute od 20.000 eura ograničiti cijene. Ostali koji hoće taksirati sa skupim autima 100.000 eura na više - istaknuti cijene na zadnjoj haubi. Problem riješen. Idioti ostavljaju krivu sliku."

"Koristim Bolt ili Uber. Kad ne koristim aplikacije uvijek prvo pozdravim i pitam za cijenu, a onda sjedam u automobil. Mnogi ljudi to ne naprave", podijelio je netko svoj recept osiguranja od visokih cijena.

"Pa pitaj prije vožnje koliko će koštati ili pogledaj cjenik, a one Švabice su prolile piće po sjedalu, naplatio i čišćenje što je ok, ne moraš jesti i piti dok se voziš..." stav je jednog čitatelja.

"Kad naručiš pivu prvo pitaj koliko je, možda je 100 eura Ožujska", upozorio je jedan naš čitatelj.

Netko se prisjetio kako je prije bilo uređeno tržište taksija: "Nekad su gradovi ovjeravali cjenik i postojala je na moru zimska tarifa i ljetna tarifa s određenom cijenom. Jednostavno rješenje. "

"Najjednostavnije odrediti im zakonski cijene usluga i nema ni više ni manje možeš jedino bakšu dobit - ako hoćeš budi taksist ako ne, ne moraš. Isto tako i za građane imaš uvid u cjenik ako ti paše vozi se ako ne ne moraš."; "Nek meni proba naplatiti 600 e 30 km pa da vidiš kako mu stajem na kraj"; "Ako može Ryanair za 30-ak eura po Europi ... ovi bi trebali voziti za 3-4 eura po gradu, max."

POGLEDAJTE VIDEO Novozelanđanka promijenila taksi zakon: Doznajemo kakve izmjene planira Ministarstvo