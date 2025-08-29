Od rive preko šatora do zabrane festivala: Ovo je Direktova priča o braniteljskim prosvjedima

KULTURA NA UDARU, POLITIKA ŠUTI /

Hrvatska ima kulturu i festivale o kojima konačno - svi pričaju. Programe detaljno proučavaju branitelji, brane ih redatelji i poznati glumci, oporba zbog njih šalje dramatična priopćenja, a kazališna kritika čula se danas i na Vladi.

Sve je, znamo, počelo braniteljskim prosvjedom u Benkovcu nakon čega je otkazan festival 'Nosi se'. Jučer su se branitelji okomili i na šibenski FALIŠ pa se mnogi s pravom pitaju kamo sve to vodi i kako će sve završiti.

Zato nas je zanimalo kako su završili braniteljski prosvjedi u prošlosti pa se prisjetio Splitske rive, ćirilićnih ploča u Vukovaru i Šatora u Savskoj.

