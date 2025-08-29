STIŽE PROMJENA /

Meteorolog Ribarić najavio pogoršanje vremena: 'Može biti tuče, olujnog vjetra, pijavica...'

29.8.2025.
6:09
RTL Danas
Rtl Danas
Postupno nas zahvaćaju frontalni sustavi i ciklona sa zapada te donose kišu, pljuskove i lokalna nevremena. No, ispred njih uz izraženu južinu stigao je i saharski pijesak u atmosferu iznad naših krajeva i zamutio nebo.

No, danas treba biti pripravan na moguće grmljavinsko nevrijeme, posebice sjeverni zatim i srednji dio Jadrana. Može biti tuče, olujnog vjetra, na moru moguće i pijavica. Više pogledajte u prilogu.

