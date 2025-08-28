Davorka Roginek u RTL Direktu o životu nakon showa: 'Liječenje emocija hranom nije dugoročno'

'BALANS, NE SAVRŠENSTVO' /

Show koji mijenja živote ne samo onih koji se natječu, nego i živote onih koji gledaju, pa će vas veseliti da u ponedjeljak na RTL u kreće nova sezona Života na vagi.

Osamnaest kandidata ove godine formiraju nove navike u Zagorju. Svaki dan treniraju po dva puta, dnevni rekord u koracima im je 50.000. Najmlađi natjecatelj ima 18, a najstariji 58 godina. Nedostaje im crveno meso, a priznaju da im najomiljenija nije ni zobena kaša.

A jedna od onih koji točno znaju kako to izgleda je večerašnja gošća RTL Direkta koja je i sama bila natjecateljica i koja je sve iznenadila svojom transformacijom. Večerašnja gošća je Davorka Roginek.

O čemu su Davorka i Mojmira razgovarale, pogledajte u prilogu