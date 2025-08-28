Brod s opasnim otpadom još u Splitu, Šuta: 'Raskinuo bi koncesiju, zakon je tu vrlo jasan'

USKORO ODLAZI /

Brod na kojem se nalazi azbest u ponedjeljak bi trebao napustiti Split! Informacija je to koju je za RTL Danas potvrdio predstavnik vlasnika broda s talijanskom zastavom. Iako je dobio dozvolu i uplovio u Brodosplit na remont - Splićani su se pobunili i Ministarstvo mora mu je dalo rok od sedam dana da napusti Hrvatsku.

Nakon žalbe, rok je produljen na tri tjedna i istječe u idući utorak. Ukoliko ne napusti Hrvatsku - država će izdati nalog za tegljenje i ispisati kaznu vlasniku. Više pogledajte u prilogu.