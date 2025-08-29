Odvratno: Konoba na hrvatskom otoku ispuštala fekalije izravno u uvalu s kupačima! Stigla reakcija

Otočani Drvenika Velog boje se za vlastito zdravlje jer, kažu, lokalni restoran pušta g...na direkt u uvalu. Nakon dojave građana kako ih lokalna konoba truje fekalijama iz ilegalnog ispusta, a k tome ima i ilegalni štekat na kojem zgrće ilegalne novce, reagirali su Grad Trogir i Državni inspektorat, javlja Morski.hr.

Foto: Morski. Hr

'Svaki dan se tu kupamo, a on uredno pušta govna u valu'

Podsjetimo, uznemireni otočani nisu mogli vjerovati da se fekalne vode ovako izlijevaju u more gdje se kupaju djeca. Uz to, otočani tvrde i da konoba koja stoji iza ispuštanja fekalija u more već desetljećima posluje na pomorskom dobru bez dozvole, tj. ilegalno.

"Svaki dan se tu kupamo. I mi i dica nam, a on uredno drži cijev i pušta govna u valu iz restorana za koji smo saznali da nema ni jedan jedincati papir, a terasa na pomorskom dobru već desetljećima. Prijavljeno je ima par miseci i na pomorsko je dobro i DIRH - u i niko ništa ne reagira. Tribamo li se svi razbolit da se nešto pokrene?", navode mještani za Morski.hr.

Foto: Morski. Hr

Grad će ukloniti štekate, a ilegalni ispust vodopravna inspekcija

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić kazao je za Morski.hr kako su upoznati s problemom kanalizacijskog ispusta u more od strane navedene konobe.

"Pri postupanju komunalnog redarstva Grada Trogira utvrđeno je postupanje državnog inspektorata po tom predmetu. Nadalje, u postupanju je utvrđeno da konoba ne posjeduje važeću dozvolu na pomorskom dobru sukladno novom Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama, te su pokrenuti upravni i prekršajni postupci sukladno ovlastima redarstva Grada Trogira. Po donošenju rješenja, Grad će ukloniti štekate, a ilegalni ispust trebala bi ukloniti vodopravna inspekcija sukladno svojim ovlastima", rekao je gradonačelnik Bilić.

