UŽAS U DUBICI /

Kamionom naletio na dijete na biciklu, teško je ozlijeđeno

Kamionom naletio na dijete na biciklu, teško je ozlijeđeno
Foto: Screenshot Googlemaps Ilustracija

Nesreća se dogodila oko 17.30 sati

29.8.2025.
11:41
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Googlemaps Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dijete je teško ozlijeđeno kada je u četvrtak u Hrvatskoj Dubici na njega naletio vozač kamiona.

Kako je objavila sisačko-moslavačka policija, nesreća se dogodila oko 17.30 sati, za volanom je bio 70-godišnjak i vozio je kamion zagrebačkih registracijskih oznaka i to prebrzo.

Naletio je pritom na dijete koje je bilo na biciklu koje je dolazi na cestu s prilaznog puta. Policija navodi da dijete nije imalo kacigu na glavu.

Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, naveli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO Od rive preko šatora do zabrane festivala: Ovo je Direktova priča o svim braniteljskim prosvjedima

Ozlijeđeno DijetePrometna NesrećaHrvatska Dubica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U DUBICI /
Kamionom naletio na dijete na biciklu, teško je ozlijeđeno