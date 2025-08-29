Kamionom naletio na dijete na biciklu, teško je ozlijeđeno

Dijete je teško ozlijeđeno kada je u četvrtak u Hrvatskoj Dubici na njega naletio vozač kamiona.

Kako je objavila sisačko-moslavačka policija, nesreća se dogodila oko 17.30 sati, za volanom je bio 70-godišnjak i vozio je kamion zagrebačkih registracijskih oznaka i to prebrzo.

Naletio je pritom na dijete koje je bilo na biciklu koje je dolazi na cestu s prilaznog puta. Policija navodi da dijete nije imalo kacigu na glavu.

Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, naveli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO Od rive preko šatora do zabrane festivala: Ovo je Direktova priča o svim braniteljskim prosvjedima