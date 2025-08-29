Provjerite stanje svog računa: Stižu isplate, nekima će sjesti čak 600 eura!

Grad Zagreb objavio je na svojim stranicama kako je započela isplata korisnicima novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta na koju imaju pravi roditelji i posvojitelji novorođene djece.

Riječ je o jednokratnoj naknadi od 600 eura po djetetu, a pravo na nju mogu ostvariti roditelji ili druge osobe koje imaju priznat status nositelja roditeljske skrbi.

Novčana potpora namijenjena je za opremu novorođenčadi, a dodjeljuje se samo jedanput za isto dijete. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava pokreće se na inicijativu roditelja, a može se predati osobno u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, na adresi Prilaz Ivana Visina 1–3 u Novom Zagrebu, ili putem internetske platforme e-Bebe.

"Pomoć se isplaćuje jednokratno, a cilj joj je olakšati prve mjesece roditeljstva i smanjiti financijsko opterećenje obitelji u trenutku kada su izdaci najveći. Ova mjera jedna je od socijalnih politika Grada Zagreba usmjerenih na obitelji s djecom, a provodi se već dulje vrijeme uz pozitivne reakcije korisnika. Grad pritom ističe kako su pojednostavili i digitalne procedure, pa roditelji zahtjev mogu podnijeti online bez potrebe za dolaskom u ured", objavili su na svojim stranicama.

Tko ima pravo na novčanu pomoć?

Zahtjev se može podnijeti za dijete koje nije starije od šest mjeseci, odnosno posvojeno dijete za koje se podnosi zahtjev nije starije od sedam godina. Jedan od uvjeta je da korisnik ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu neposredno prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev i, potom da ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi u Gradu Zagrebu kao i dijete za koje podnosi zahtjev.

Zahtjev se podnosi neposredno na adresi Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Novi Zagreb, Prilaz Ivana Visina 1-3 (prizemlje) ili putem on-line servisa e-Bebe koji se može naći na OVOM LINKU.

