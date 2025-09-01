Vladimir Putin objasnio zašto je počeo rat u Ukrajini te tko je glavni krivac: Morate ovo pročitati

Stalni pokušaji Zapada da uvuče Kijev u NATO jedan su od glavnih uzroka ukrajinskog sukoba, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za suradnju, prenosi TASS.

Istaknuo je da je kriza nastala uglavnom zbog državnog udara u Kijevu 2014. godine, koji je izazvao Zapad.

"Drugi razlog krize su stalni pokušaji Zapada da uvuče Ukrajinu u NATO. Kao što smo više puta naglasili, to predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti Rusije", zaključio je Putin.

Prema riječima ruskog predsjednika, kao rezultat puča 2014. godine, "uklonjeno je političko vodstvo zemlje koje nije podržalo ulazak Ukrajine u NATO".

Napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da ukrajinsku krizu stavi na miran put teško je precijeniti, a Rusija mu je zahvalna na tim naporima, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov u intervjuu za novinare VGTRK-a.

"Napore američkog čelnika da proces rješavanja ukrajinske krize stavi na miran put teško je precijeniti. I zahvalni smo na tim naporima“, naglasio je Peskov.

Dana 15. kolovoza u vojnoj bazi na Aljasci održan je sastanak između Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina. Summit je trajao oko tri sata. U izjavi za novinare nakon razgovora, Putin je rekao da su se uglavnom usredotočili na rješavanje sukoba u Ukrajini. Američki čelnik je sa svoje strane naglasio da je postignut "veliki napredak“, iako na sastanku nisu postignuti svi stavovi.

Sporazumi na Aljasci doprinose cilju

"Veoma cijenimo napore i prijedloge Kine i Indije za olakšavanje (procesa) rješavanja ukrajinske krize", rekao je Putin na forumu.

"Sporazumi postignuti na nedavnom rusko-američkom sastanku na Aljasci, nadam se, također doprinose tom cilju".

Kazao je da je Xiju u nedjelju predstavio postignuća u svojim razgovorima s Trumpom i rad "koji je već u tijeku" kako bi se riješio sukob te da će pružiti više pojedinosti u bilateralnim sastancima s kineskim vođom i drugima.

"Kako bi ukrajinska nagodba bila održiva i dugoročna, temeljni uzroci krize moraju biti riješeni".

Dio izvora sukoba "leži u opetovanim pokušajima zapada da Ukrajinu dovede u NATO", ponovio je Putin.

'Rusija destabilizira veliki dio Njemačke'

Ranije je njemački kancelar Friedrich Merz izjavio da je njegova zemlja u stanju sukoba s Rusijom. To je, objasnio je, zato što Rusija navodno "destabilizira veliki dio" Njemačke i provodi operacije miješanja na društvenim mrežama. Merz je također rekao "upravo tako vidim ruskog predsjednika Vladimira Putina" kada ga je televizijski novinar zamolio da komentira izjavu francuskog čelnika Emmanuela Macrona, koji je ruskog predsjednika nazvao "predatorom" na europskom pragu.

Vladimir Putin je u ponedjeljak rekao da su "sporazumi" do kojih je došao s američkim kolegom Donaldom Trumpom na njihovom sastanku u kolovozu otvorili put prema miru u Ukrajini, o kojem će raspravljati s vođama na regionalnom samitu u Kini.

Kijev i njegovi zapadni saveznici nazivaju rusku invaziju na Ukrajinu započetu u veljači 2022. imperijalističkim osvajačkim ratom radi aneksije teritorija dok je Rusija naziva posebnom vojnom operacijom sa svrhom demilitarizacije i denacifikacije Ukrajine.

Putin, indijski premijer Narendra Modi i vođe Bliskog istoka te Srednje, Južne i Jugoistočne Azije prisustvuju na forumu Šangajske organizacije za suradnju u gradu Tianjinu, gdje ih je ugostio kineski predsjednik Xi Jinping.

