Pucali na auto poljskog europarlamentarca u Bruxellesu: 'Devet preciznih hitaca'

Prema riječima poljskog zastupnika u Europskom parlamentu Waldemara Bude, na njegov automobil je u ponedjeljak u Bruxellesu pucano zračnom puškom. Fotografiju svog automobila podijelio je na X-u. Policija i državno odvjetništvo još nisu potvrdili incident. Buda nije bio u automobilu kada se to dogodilo, ali vjeruje da se radilo o namjernom napadu na njega.

Sam Buda je u ponedjeljak poslijepodne objavio vijest na društvenim mrežama. „Propucali su cijelu stranu mog automobila zračnom puškom. Bruxelles barbarstvo!“, napisao je u svojoj objavi. Fotografija koja prati objavu prikazuje napuknuti prozor bočnih vrata njegova automobila.

Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, pieprzona brukselska dzicz! pic.twitter.com/pYdmyYGVqq — Waldemar Buda (@waldemar_buda) September 15, 2025

„Bilo je devet preciznih hitaca. Nisam bio u automobilu u trenutku napada, a pucano je samo na moj automobil. Izgleda kao namjerni napad“, napisao je političar u drugoj objavi na X-u i dodao: „Belgijske sigurnosne službe istražuju slučaj. Hvala vam na brojnim izrazima podrške.“

Zasad nije jasno je li napad imao politički motiv ili se radilo o činu vandalizma. Ni bruxellesska policija ni brixellessko javno tužiteljstvo u ovoj fazi ne mogu potvrditi da su doista otvorili istragu o incidentu, objavio je Belganewsagency.

Buda je član desničarske konzervativne stranke Pravo i pravda (PiS) i bio je ministar u prethodnoj poljskoj vladi. Od srpnja 2024. zastupnik je u Europskom parlamentu za skupinu Europskih konzervativaca i reformista (ECR).

