'IZGLEDAM KAO KĆI' /
To je on? Matija Cvek iznenadio fanove fotografijom iz djetinjstva
Matija je svojom objavom raznježio fanove
1.9.2025.
15:24
Dino Stanin/pixsell
Popularni glazbenik Matija Cvek (32) iznenadio je obožavatelje najnovijom objavom na svom Instagramu. Naime, pjevač je podijelio fotografiju iz djetinjstva.
"Izgledam ko svoja kći", poručio je Matija u opisu objave “Presladak!”, “Isti si ostao!”, samo su neki od brojnih komentara koje su ostavili oduševljeni pratitelji. Među njima se našao i kolega Alen Đuras (32).
Podsjetimo, Matija je u braku sa suprugom Miriam Cikron, s kojom ima kćer Lotu. Par se vjenčao 21. srpnja 2024. godine u crkvi sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu, a kći Lota rodila se u veljači prošle godine.
POGLEDAJTE VIDEO: Matija Cvek o nagradi
Još iz rubrike
NEUGODNO ISKUSTVO /
Nina Badrić doživjela prevaru pa upozorila svoje fanove: 'Pazite s kim razgovarate'
HODOČAŠĆE ŽIVOTA /
Reper Nered sa sinom se uputio na pješačenje od 800 kilometara: Pokušat će to postići u 16 dana
KAKVA ELEGANCIJA /
'Najbogatija europska princeza' se udala! Pogledajte raskošnu vjenčanicu koja je osvojila internet
Pročitaj i ovo
najčitanije
IZ 'BRAČNIH VODA' /
Stanje holivudske zvijezde svakim danom sve je gore: 'Kći me gleda kako propadam iz dana u dan'
ZGROZIO JAVNOST /
Skandal godine na US Openu: Tko je milijunaš koji je oteo djetetu kapu s potpisom tenisača?
'PLAKAT ĆE RIJEKA' /
Komentari na smjenu Đalovića vrlo su oštri, a većina misli jedno: 'Jako čudno...'
'IZGLEDAM KAO KĆI' /
To je on? Matija Cvek iznenadio fanove fotografijom iz djetinjstva
SVEMIR OKO NAS /
[KVIZ] Jesi li pravi znalac o Suncu?
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
sada sve znamo /
Smirili tenzije: Fabjan i Ilić složni oko polufinalnog meča
fon drama /
Iznenađenje na sastanku: Borci iz ovog tima se ne žele boriti?
USKORO! /
Nove nagrade i popusti na ulaznice: Najvažniji noviteti 13. izdanja SoMo Borca
lijepa si kao gol u... /
Top 10 golova u sudačkoj nadoknadi koji su ispisali povijest: Prvog ćete se odmah sjetiti...
KAKVA ELEGANCIJA /
'Najbogatija europska princeza' se udala! Pogledajte raskošnu vjenčanicu koja je osvojila internet
Još iz rubrike
SJEĆATE LI SE? /
Danas je jedna od najljepših WAGsica: Ovako je Ivana Vida izgledala prije nego što se udala
TRAGEDIJA /
Kristijan Iličić u Afganistanu za vrijeme razornih potresa? Odgovorio zabrinutim pratiteljima
'NAUČILA JU MAMA' /
Šokantno otkriće: Kraljica Camilla doživjela seksualni napad, obranila se posebnom taktikom?
'IZGLEDAM KAO KĆI' /
To je on? Matija Cvek iznenadio fanove fotografijom iz djetinjstva