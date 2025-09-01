'IZGLEDAM KAO KĆI' /

To je on? Matija Cvek iznenadio fanove fotografijom iz djetinjstva

Foto: Dino Stanin/pixsell

Matija je svojom objavom raznježio fanove

1.9.2025.
15:24
Popularni glazbenik Matija Cvek (32) iznenadio je obožavatelje najnovijom objavom na svom Instagramu. Naime, pjevač je podijelio fotografiju iz djetinjstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Matija Cvek (@matijacvek)

"Izgledam ko svoja kći", poručio je Matija u opisu objave “Presladak!”, “Isti si ostao!”, samo su neki od brojnih komentara koje su ostavili oduševljeni pratitelji. Među njima se našao i kolega Alen Đuras (32). 

Podsjetimo, Matija je u braku sa suprugom Miriam Cikron, s kojom ima kćer Lotu. Par se vjenčao 21. srpnja 2024. godine u crkvi sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu, a kći Lota rodila se u veljači prošle godine.

