To je on? Matija Cvek iznenadio fanove fotografijom iz djetinjstva

Popularni glazbenik Matija Cvek (32) iznenadio je obožavatelje najnovijom objavom na svom Instagramu. Naime, pjevač je podijelio fotografiju iz djetinjstva.

"Izgledam ko svoja kći", poručio je Matija u opisu objave “Presladak!”, “Isti si ostao!”, samo su neki od brojnih komentara koje su ostavili oduševljeni pratitelji. Među njima se našao i kolega Alen Đuras (32).

Podsjetimo, Matija je u braku sa suprugom Miriam Cikron, s kojom ima kćer Lotu. Par se vjenčao 21. srpnja 2024. godine u crkvi sv. Antuna Padovanskog na zagrebačkom Svetom Duhu, a kći Lota rodila se u veljači prošle godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Matija Cvek o nagradi