Nina Badrić doživjela prevaru pa upozorila svoje fanove: 'Pazite s kim razgovarate'

Nina se obratila svojim obožavateljima na Instagramu s vrlo važnom informacijom

1.9.2025.
14:55
Pjevačica Nina Badrić (53) obratila se svojim pratiteljima putem Instagrama i upozorila ih na neugodnu situaciju – netko je otvorio lažni profil koristeći njezino ime, fotografije te šaljući poruke obožavateljima. 

"Dobro pazite s kim razgovarate, sa mnom sigurno ne. Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju i moju profilnu fotografiju. Budite na oprezu jer traže svašta", napisala je Nina. 

Njezina objava u kratkom je vremenu privukla veliku pažnju obožavatelja koji su joj se zahvalili na upozorenju. 

