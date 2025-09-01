Nina Badrić doživjela prevaru pa upozorila svoje fanove: 'Pazite s kim razgovarate'

Pjevačica Nina Badrić (53) obratila se svojim pratiteljima putem Instagrama i upozorila ih na neugodnu situaciju – netko je otvorio lažni profil koristeći njezino ime, fotografije te šaljući poruke obožavateljima.

Foto: Instagram/Screenshot

"Dobro pazite s kim razgovarate, sa mnom sigurno ne. Ima bubanih ljudi koji se čak predstavljaju kao ja i na mobitelu imaju i moju profilnu fotografiju. Budite na oprezu jer traže svašta", napisala je Nina.

Njezina objava u kratkom je vremenu privukla veliku pažnju obožavatelja koji su joj se zahvalili na upozorenju.

