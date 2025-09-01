Reper Nered sa sinom se uputio na pješačenje od 800 kilometara: Pokušat će to postići u 16 dana

Popularni domaći reper Marko Lasić, poznatiji kao Nered, sa sinom Karlom (15) krenuo je na Camino de Santiago, poznat i kao Put svetog Jakova, u Španjolskoj.

Na Instagramu je otkrio kako je došlo do ove ideje.

Foto: Instagram

"Ovo ljeto sam sina pitao: 'Hoćeš sa mnom na Camino?' Pogledao me zbunjeno: 'Kaj je to?'. Objasnio sam mu, 800 kilometara hodanja, od francuskih Pirineja pa sve do oceana na zapadu Španjolske. Ljudi to prolaze u 32 dana, a nas dvojica? Mi moramo probati u 16 jer se moram vratiti na posao. To znači 30 do 50 kilometara dnevno. Svaki dan. Bez iznimke. Rekao sam mu: “Bit će teško, nije zezancija. Ali ako uspijemo, bit će to priča i uspomena za cijeli život. On me pogledao, nasmijao se i rekao: 'Može tata'. I tako je sve počelo. Evo nas sada u Saint-Jean-Pied-de-Portu, na početku puta. Ispred nas je 800 kilometara izazova, razgovora, tišina, znoja i smijeha. Prvi koraci su napravljeni i idemo pisati svoju priču. Poželite nam sreću, i ako ste ikada bili na Caminu, pišite mi svoja iskustva", napisao je reper.

Prvi dan pokazao je svu fizičku zahtjevnost Camina. "Prošli smo Pirineje, uspon koji testira i tijelo i glavu. Karla su već na startu nažuljale tenisice, meni je išlo nešto lakše, ali kad smo stigli i ugledali naše krevete u Roncesvallesu, osjećaj je bio nevjerojatan. Umor, muskulfiber, ali i osjećaj da smo pobijedili prvu planinu," opisao je.

Smještaj u Roncesvallesu, 10 € po osobi, Nered je nazvao "neprocjenjivim iskustvom". Ujutro ih je dočekao doručka, a pred njima je bio izazov od 40 kilometara do Pamplone. "Mislio sam da će nas noge manje boljeti, ali Camino od prvog dana pokazuje koliko je fizički zahtjevan," dodao je.

Podsjetimo, Marko Lasić i supruga Jelena imaju troje djece: Karla (15), Koranu (9) i Klaru (7). Par se vjenčao u studenom 2009. na otoku Krku, a prije toga bili su tri godine u vezi. Upoznali su se u New Yorku, gdje je Jelena, porijeklom iz Sarajeva, živjela od pete godine, a zbog Marka se preselila u Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO: Ideološka komisija ili ipak ne? Burne reakcije nakon poruka o festivalima u Benkovcu i Šibeniku!