Matija Cvek podijelio fotografije s odmora: 'Godišnji s frendicom'

Hrvatski pjevač Matija Cvek (32) uživa u obiteljskom odmoru na moru, a na svom Instagram profilu podijelio je niz dirljivih fotografija s kćeri Lotom koje su raznježile njegove obožavatelje.

Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija tata i kći opuštaju se na ležaljkama na plaži, a njihov zajednički "fist bump" brzo je postao hit među fanovima. U drugom kadru, Matija drži Lotu u naručju, a zajedno uživaju u pogledu na more. No, najviše simpatija osvojila je fotografija na kojoj stoje u plićaku,.

Pratitelji nisu mogli odoljeti, a komentari su bili puni pohvala za preslatki duo. Podsjetimo, Matija i njegova supruga Miriam vjenčali su se u srpnju 2024. godine u bazilici svetog Antuna Padovanskog na zagrebačkom Črnomercu, a kasnije su proslavili na popularnom zagrebačkom imanju.

Foto: Instagram

Kćerkica Lota, koja je sada prava zvijezda na društvenim mrežama, rođena je u veljači iste godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije