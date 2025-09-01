Stanje holivudske zvijezde svakim danom sve je gore: 'Kći me gleda kako propadam iz dana u dan'

Američka glumica Christina Applegate (52), zvijezda kultne serije "Bračne vode", u svom podcastu MeSsy otkrila je šokantnu činjenicu. Naime, zbog bolesti je do sada bila hospitalizirana više od 30 puta.

Glumica, koja se već godinama bori s multiplom sklerozom, sada je otvoreno govorila i o tome koliko se njezina kći Sadie (14) teško nosi s majčinim zdravstvenim stanjem. „U mojoj situaciji, Sadie me je poznavala kao zdravu osobu, trkačicu, plesačicu, nekoga punog energije. Kad se sve promijenilo 2021., bila je stoična. No sada, kako odrasta, vidim da je to sve više boli. Kada sam u krevetu i jedva se mogu pomaknuti, ona me gleda kao da je izgubila majku kakvu je imala. Kad izađemo van, uvijek me drži za ruku, pomaže mi sa štapom i brine se za mene“, ispričala je.

Christina je već ranije prolazila kroz teške životne borbe. Sa samo 36 godina suočila se s rakom dojke i podvrgnula dvostrukoj mastektomiji, a u 2020. godini dijagnosticirana joj je multipla skleroza.

Ranije ove godine doživjela je i ozbiljnu infekciju bubrega zbog koje je završila u bolnici. Tijekom boravka u Los Angelesu, gdje je snimala novu epizodu podcasta iz bolničke sobe, priznala je da su je mučili snažni bolovi. „U jednom trenutku mislila sam da mi puca slijepo crijevo. Bilo je nepodnošljivo, vrištala sam od bolova. CT snimanje pokazalo je da imam bubrežnu infekciju, pa sam odmah dobila antibiotike“, otkrila je.

Unatoč svemu, istaknula je da želi nastaviti tražiti odgovore i boriti se, kako zbog sebe, tako i zbog svoje kćeri.

