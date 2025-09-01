Skandal godine na US Openu: Tko je milijunaš koji je oteo djetetu kapu s potpisom tenisača?

Glavni izvršni direktor poljske tvrtke za asfaltiranje Drogbruk, Piotr Szczerek, našao se u centru pažnje na društvenim mrežama nakon što je na US Openu djetetu pored sebe oteo kapu koju je potpisao poljski tenisač Kamil Majchrzak. Javnost je odmah osudila njegov postupak, a sada se saznalo još više informacija o njemu.

Incident na US Openu dogodio se nakon što je Kamil Majchrzak pobijedio Rusa Karena Khachanova u drugom kolu turnira u New Yorku. Snimka prikazuje Szczereka kako uzima kapu od djeteta i stavlja je u torbu, dok se dijete žali. New York Post otkrio je da je tenisač potvrdio identitet Szczereka. Majchrzak je izjavio da je očito došlo do neke zabune i dodao da Szczerek sponzorira poljski teniski savez.

Tko je Piotr o kojem bruji internet?

Piotr Szczerek je amaterski tenisač koji se natječe u lokalnoj ligi u Poljskoj. Prema članku iz 2021. godine u poljskom Tenis Magazynu, Szczerek i njegova supruga Anna osnovali su tvrtku Drogbruk 1999. godine sa sjedištem u Blaszkiju u Poljskoj. Incident je izazvao brojne kritike, a objave koje osuđuju Szczereka prikupile su desetke tisuća pregleda. Cijelu situaciju na kraju je riješio tenisač koji je dječaku poklonio novu potpisanu kapu.

POGLEDAJTE VIDEO: Svira se violina, tenisačice se svađaju i sve smrdi po marihuani: Ovo je sve o drugom kolu US Opena