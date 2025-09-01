Skandal godine na US Openu: Tko je milijunaš koji je oteo djetetu kapu s potpisom tenisača?
Direktor poljske tvrtke izazvao je bijes javnosti nakon što je na US Openu oteo kapu djetetu koju je potpisao slavni tenisač
Glavni izvršni direktor poljske tvrtke za asfaltiranje Drogbruk, Piotr Szczerek, našao se u centru pažnje na društvenim mrežama nakon što je na US Openu djetetu pored sebe oteo kapu koju je potpisao poljski tenisač Kamil Majchrzak. Javnost je odmah osudila njegov postupak, a sada se saznalo još više informacija o njemu.
Incident na US Openu dogodio se nakon što je Kamil Majchrzak pobijedio Rusa Karena Khachanova u drugom kolu turnira u New Yorku. Snimka prikazuje Szczereka kako uzima kapu od djeteta i stavlja je u torbu, dok se dijete žali. New York Post otkrio je da je tenisač potvrdio identitet Szczereka. Majchrzak je izjavio da je očito došlo do neke zabune i dodao da Szczerek sponzorira poljski teniski savez.
Tko je Piotr o kojem bruji internet?
Piotr Szczerek je amaterski tenisač koji se natječe u lokalnoj ligi u Poljskoj. Prema članku iz 2021. godine u poljskom Tenis Magazynu, Szczerek i njegova supruga Anna osnovali su tvrtku Drogbruk 1999. godine sa sjedištem u Blaszkiju u Poljskoj. Incident je izazvao brojne kritike, a objave koje osuđuju Szczereka prikupile su desetke tisuća pregleda. Cijelu situaciju na kraju je riješio tenisač koji je dječaku poklonio novu potpisanu kapu.
