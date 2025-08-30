Teniski junak htio dati kapu dječaku, odrasli čovjek mu je oteo: 'Kakav sebični kreten'

Poljski tenisač Kamil Majchrzak postao je glavni akter jedne od najemotivnijih priča na US Openu. Nakon što je u epskom meču srušio devetog nositelja Karena Hačanova i oduševio teniski svijet, pokušao je razveseliti dječaka u publici darujući mu kapu. No, trenutak je uništio odrasli teniski fan koji je kapu dječaku doslovno oteo i spremio u torbu, ostavivši dječaka u suzama na na terenz broj 1, prenosi britanski tabloid Daily Mail. Taj "gospodin" doslovno je iz ruke oteo dječaku kapu i ostavi ga zbunjenog i razočaranog.

29- poljski tenisač Kamil Majchrzak postao je glavni akter jedne od najemotivnijih priča na US Openu zato što se potrudio da jedan dječak dobije njegovu kapu nakon što mu je odrasli čovjek uzeo doslovno iz ruku.

Viralna snimka i val osuda

Ružna scena je u trenu obišla internet i postala viralna. Na snimci se vidi kako mali navijač, razočaran i zbunjen, pita muškarca: "Što to radite?“, dok Majchrzak odlazi nesvjestan što se dogodilo. Internet zajednica brzo je reagirala – muškarac je zasut kritikama i nazvan "sebičnim“ i "bezdušnim“ jer je djetetu oduzeo uspomenu života, uspomenu za pamćenje. Neki ga nazivaju i "kretenom".

Majchrzak pokrenuo potragu

Dan poslije, 29-godišnji Poljak je odlučio reagirati. Na Instagramu je zamolio pomoć svojih pratitelja kako bi pronašao dječaka kojem je kapa bila namijenjena.

"Nisam shvatio da mu nije stigla. Imam dovoljno kapa i želim to ispraviti. Ako ste to vi ili vaši roditelji, javite mi se“, poručio je.

Foto: Instagram

Internetska potraga završila je uspjehom već istoga dana.

"Nevjerojatno koliko internet može biti moćan. Uspjeli smo! Dječak je pronađen i sve je sada na svom mjestu“, objavio je Majchrzak uz fotografije incidenta.

Najveći trijumf u karijeri

Dok se njegova gesta proširila društvenim mrežama, Majchrzak je na terenu proživljavao sportski vrhunac. Protiv Hačanova je nakon četiri i pol sata igre, u meču s pet spašenih meč-lopti, slavio rezultatom 2:6, 6:7(4), 6:4, 7:5, 7:6(5). Time je ostvario prvu pobjedu protiv jednog igrača iz Top 10 i osigurao plasman u treće kolo US Opena, što je njegov najveći rezultat na Grand Slamu.

"Ovo je najveća pobjeda mog života. Pokazala mi je da mogu igrati s najboljima i dala mi golemu vjeru u sebe“, izjavio je Poljak nakon meča.

Sljedeća prepreka – švicarski kvalifikant

Za mjesto u osmini finala Majchrzak će igrati protiv Švicarca Leandra Riedija, trenutno 435. igrača svijeta. Pobjeda u tom dvoboju donijela bi mu povijesni iskorak. Prvi nastup u drugom tjednu Grand Slam turnira.

