Đoković prošao uz puno muke pa otkrio što mu prolazi kroz glavu: 'Ne želite znati detalje'

Od pada do dominacije Novaka Đokovića u četiri čina. Krenulo je s mukama po prvom setu koji je pripao igraču izvan top 100, domaćem dečku, kvalifikantu Zacharyju Svajdi. A onda preokret - Đoković se vraća u drugom setu i do kraja pronalazi željeni ritam.

Slavio je Novak s 6:7, 6:3, 6:3, 6:1 i nastavio savršeni niz u drugom kolu u New Yorku gdje se čak 19. put plasirao u treće kolo. Sutra ga čeka Britanac Cameron Norrie. "Ne želite znati detalje što si govorim i kroz što prolazim, ali da, samo pokušavam ostati fokusiran i riješiti zagonetku kad sam na terenu. Nije da ne nalazim radost u igri. Volim se natjecati, ali ne volim kada ne igram dobro" - rekao je nakon mukotrpnog meča Đoković.

Zaiskrilo je nakon meča Amerikanke Taylor Townsend i latvijske tenisačice Jelene Ostapenko. Nakon pobjede domaće predstavnice i rukovanja na mreži, Ostapenko ju je optužila za nepoštivanje teniskih pravila, zbog izostanka isprike i poručula je Townsend kako nema klase ni obrazovanja te da ako igra doma ne može se ponašati i raditi što god želi.

Towsend je kasnije ovako komentirala incidnet: "To je dio sporta. Možeš se osjećati kako god želiš, ali mislim da ne bi trebao nametati svoja očekivanja i vlastite osjećaje drugima, niti pokušavati nekoga natjerati da se zbog toga osjeća loše samo zato što misliš da bi se trebao ponašati na određeni način."

Među putnicima u treće kolo bez puno iznenađenja i jedan od favorita, drugi tenisač svijeta Carlos Alcaraz. Nakon što je lani ispao upravo u drugom kolu, ovoga puta je osvajač US Opena 2022. bio uvjerljiv protiv Talijana Mattije Bellucija, 63. igrača svijeta. Trebalo mu je svega 96 minuta da protutnja do trećeg kola, bilo je 6:1, 6:0, 6:3.

A dok se na posljednjem Grand slamu sezone neki bore s vlastitim mislima, žustro raspravljaju uz mrežu...Stižu i sve češće pritužbe na snažan miris marijuane koju je, svjesni su, legalno konzumirati u New Yorku.