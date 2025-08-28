Marihuana se na US Openu osjeti posvuda: 'Smrdi kao dnevna soba Snoop Doga'

Novak Đoković na US Openu, posljednjem Grand Slamu sezone koji se trenutno igra u New Yorku, govorio je novinarima o marihuani. Naime, US Open, osim po vrhunskom tenisu i najboljim svjetskim tenisačima i tenisačicama, posljednjih godina sve češće puni naslovnice i zbog mirisa marihuane. Miris ove lake droge osjeti se posvuda, od trening-terena do glavnih stadiona, a mnogi igrači i igračice sve glasnije izražavaju nezadovoljstvo, javlja AP.

Osjeća se i to više nego bilo gdje drugdje! Nekome smeta više, nekome manje. Ni ja nisam fan tog mirisa, zapravo smrada! Ali dozvoljeno je ovdje i nekako moraš prihvatiti to kako je. Marihuana se osjeća svuda, od treninga do meča. Tako je kako je. Novak Đoković o marihuani na US Openu.

Nakon pobjede u drugom kolu protiv Amerikanca Zacharyja Svajde, najbolji svjetski tenisač Novak Đoković otvoreno je progovorio o problemu:

“Osjeća se i to više nego bilo gdje drugdje! Nekome smeta više, nekome manje. Ni ja nisam fan tog mirisa, zapravo smrada! Ali dozvoljeno je ovdje i nekako moraš prihvatiti to kako je. Marihuana se osjeća svuda, od treninga do meča. Tako je kako je.”

Zverev se isto žalio

Đoković nije prvi koji je javno izrazio frustraciju. Još prije dvije godine Alexander Zverev je izjavio:

“Teren 17 na US Openu smrdi kao dnevna soba Snoop Doga.”

Slično iskustvo imao je i Kasper Ruud, koji je problem opisao ovim riječima:

“Najveća degradacija turnira u New Yorku je što sve smrdi na marihuanu. Čak i u turnirskim objektima. Baš je iritantno kada izađete na teren i osjetite kako netko puši joint. Nije to zabavno za igrače, posebno kada ste umorni, a morate udisati taj miris. Nažalost, ne možemo ništa učiniti dok se zakon ne promijeni, a sumnjam da će se to dogoditi", prenosi New York Post.

Zakonski okvir otežava organizatorima

Od legalizacije rekreativne uporabe marihuane u saveznoj državi New York, organizatori US Opena nalaze se u nezahvalnoj situaciji. Pušenje je zabranjeno unutar službenih objekata i na tribinama, ali kako se turnir održava na otvorenom, miris marihuane lako dopire do terena. To je postalo svojevrsni “potpis” US Opena, na nezadovoljstvo brojnih igrača.

Hoće li se nešto promijeniti?

Unatoč brojnim pritužbama, teško je očekivati promjene u skorije vrijeme. Dok se zakon ne izmijeni, tenisači će morati prihvatiti specifičnu atmosferu njujorškog Grand Slama – miris marihuane koji se, čini se, uvukao u svaki kut Billie Jean King National Tennis Centera.

