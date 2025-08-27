Nevjerojatna fotka s US Opena: Pogledajte što se dogodilo u zamahu tenisačice Paolini

Talijanski fotograf Ray Giubilo snimio je na US Openu fotografiju koja je već ušla među najimpresivnije sportske kadrove.

Tijekom meča između Jasmine Paolini i Destanee Aiava, Giubilo je uhvatio savršen trenutak, u zamahu Paolini, oči, nos i usta savršeno su se poravnali s uzorkom na reketu.

Sve o US Openu čitajte na portalu Net.hr!

Italian photographer Ray Giubilo with a one-in-a-million shot of Jasmine Paolini at the US Open 👻



(via raygiubilo/IG) pic.twitter.com/XnjdjpnRK4 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 26, 2025

Fotografija je odmah postala hit na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju kako je takav kadar uopće moguć.

Giubilo, poznat po vrhunskim teniskim fotografijama, objavio je fotku na Instagramu i izazvao lavinu reakcija.

Što se rezultata tiče, Paolini je pobijedila 2:0, a u drugom kolu čeka je Amerikanka Iva Jović.

POGLEDAJTE VIDEO: Medvedev se svađao s publikom, divljao i razbijao rekete pa poručio: 'Htio sam napraviti i gore stvari'