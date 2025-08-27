tajming života /

Nevjerojatna fotka s US Opena: Pogledajte što se dogodilo u zamahu tenisačice Paolini

Foto: Profimedia

Giubilo, poznat po vrhunskim teniskim fotografijama, objavio je fotku na Instagramu i izazvao lavinu reakcija.

27.8.2025.
14:26
Sportski.net
Profimedia
Talijanski fotograf Ray Giubilo snimio je na US Openu fotografiju koja je već ušla među najimpresivnije sportske kadrove.

Tijekom meča između Jasmine Paolini i Destanee Aiava, Giubilo je uhvatio savršen trenutak, u zamahu Paolini, oči, nos i usta savršeno su se poravnali s uzorkom na reketu.

Sve o US Openu čitajte na portalu Net.hr!

 

 

Fotografija je odmah postala hit na društvenim mrežama, a mnogi se pitaju kako je takav kadar uopće moguć.

Što se rezultata tiče, Paolini je pobijedila 2:0, a u drugom kolu čeka je Amerikanka Iva Jović.

Nevjerojatna fotka s US Opena: Pogledajte što se dogodilo u zamahu tenisačice Paolini