Spašavala se iz ponora i uspjela! Donna Vekić prošla, čeka ju najveći izazov!

Hrvatska tenisačica Donna Vekić plasirala se u 2. kolo US Opena nakon što je u susretu punom preokreta nadvisila Španjolku Jessicu Bouzas sa 3-6, 7-5, 6-3 u 1. kolu.

Ključnim razdobljem u prvom setu pokazala se dionica od četvrte do sedme igre kada su igračice u svakom gemu imale "break-lopte", ali Bouzas je iskoristila svoje dvije, dok je Vekić realizirala samo jednu pa je Španjolka ostvarila prednost od 4-3 uz servis. Nakon što je potvrdila "break" Bouzas je još jednom oduzela servis Vekić za konačnih 6-3 u prvom setu.

Nakon što je ostvarila "break" za vodstvo 4-2 u drugom setu Španjolka je stigla nadomak pobjede, no Vekić je tada pokazala borbenost te je s tri uzastopna gema, od toga dva na servis suparnice stigla do prednosti 5-4 uz servis. No, niti tu nije bio kraj drami u drugom setu, Bouzas je uzvratila "breakom" bez izgubljenog poena za 5-5 samo da bi Vekić potom treći put zaredom oduzela servis Španjolki za 6-5, a onda i realizirala treću set-loptu za poravnanje.

Vekić je i treći set otvorila "breakom", tu je prednost izgubila u četvrtoj igri, ali ju je u petoj odmah i vratila da bi susret okončala još jednom oduzevši servis Bouzas za konačnih 6-3.

U 2. kolu Vekić će igrati protiv treće nositeljice, Amerikanke Coco Gauff koja je nakon gotovo tri sata igre u 1. kolu nadigrala Zagrepčanku s australskim državljanstvom Ajlu Tomljanović sa 6-4, 6-7 (2), 7-5. Bit će to drugi međusobni dvoboj Vekić i Gauff, a trenutačni omjer je 1-1. No, Vekić je dobila mnogo važniji susret, onaj u osmini finala lanjskih Olimpijskih igara u Parizu, dok je pobjeda Gauff stigla početkom ove godine na United Cupu.

