Đoković otkrio čime će se baviti nakon tenisa i oduševio sve: 'Bit ću jako skup'
U prvom kolu US Opena, Đoković je svladao Amerikanca Learnera Tiena sa 6:1, 7:6 i 6:2 te će u drugom kolu igrati protiv još jednog domaćeg predstavnika, Zacharyja Svajde
Organizatori posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena odlučili su humorom malo osvježiti inače napetu, natjecateljsku atmosferu među sigračima. Tako su na društvenim mrežama turnira objavili segment u kojem tenisači intervjuiraju svoje suparnike, a dosad najzabavniji trenutak pripada Novaku Đokoviću.
Najvećeg tenisača svih vremena spojili su s talentiranim Brazilcem Joaom Fonsecom, a jedno od pitanja koje je postavio srpskom asu jest čime će se baviti kada završi karijeru. Ne treba to čuditi s obzirom da Novak ima punih 38 godina i kraj mu se bliži, ali on je svojim odgovorom oduševio sve:
Sve novosti s US Opena pratite na portalu Net.hr.
"Moj plan kada se povučem iz tenisa je trenirati Fonsecu. Bit ću jako skup. Zato se dobro pripremi" - rekao je Đoković sa smiješkom na licu, a gotovo dva desetljeća mlađi kolega sigurno ne bi imao ništa protiv.
"My plan after I retire is to coach Fonseca. I'm going to be very expensive for him." 😅@DjokerNole, @CocoGauff and more play the question train! pic.twitter.com/mWJPZ7t5kT— US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025
U prvom kolu US Opena, Đoković je svladao Amerikanca Learnera Tiena sa 6:1, 7:6 i 6:2 te će u drugom kolu igrati protiv još jednog domaćeg predstavnika, Zacharyja Svajde. Fonseca je s druge strane sa 7&, 7:6 i 6:3 bio bolji od Đokovićevog sunarodnjaka Miomira Kecmanovića, a u drugom kolu igrat će protiv Tomaša Maheca.
POGLEDAJTE VIDEO: Medvedev se svađao s publikom, divljao i razbijao rekete pa poručio: 'Htio sam napraviti i gore stvari'