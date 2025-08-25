Dvaput osvojila Wimbledon i vratila se na vrh nakon što je napadnuta nožem: Sada se umirovila

35-godišnja češka tenisačica Petra Kvitova, završila je veliku karijeru ispadanjem u prvom kolu US Opena od Diane Parry. Francuskinja je slavila s 6:1 i 6:0 i tako u mirovinu poslala dvostruku legendarnu Čehinju već u prvom meču na posljednjem Grand Slamu sezone.

Ljubitelji tenisa Kvitovu će pamtiti kao dvostruku pobjednicu Wimbledona, osvajala ga je 2011. i 2014., ali i kao povratnicu od teške ozljede. 2017. provalnik ju je napao nožem te su mnogi mislili kako je njena karijera, barem na najvišem nivou, završila, no ona se spektakularno vratila i izborila finale Australian Opena 2019.

Foto: Profimedia

Bilo je jasno kako se njenoj karijeri bliži kraj nakon što je prošle godine rodila svoje prvo dijete, a kraj je stigao na US Openu gdje su joj najbolji rezultati dva četvrtfinala - 2015. i 2017. Ukupno je u karijeri osvojila 31 titulu u pojedinačnoj konkurenciji, a na svakom Grand Slamu osim US Opena došla je barem do polufinala. Osvajačica je i brončane medalje s Olimpijskih igara u Rio de Janeiru 2016.

POGLEDAJTE VIDEO: Zverev ekspresno ispratio Sheltona s terena i izborio finale s drugim tenisačem svijeta