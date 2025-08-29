NEW YORK, NEW YORK /

Mektić nakon osvajanja Cincinnatija ide po krunu na US Openu, dobro je počeo
Foto: Profimedia

Nikola Mektić uspješno je započeo svoj nastup na US Openu u konkurenciji parova zajedno s Amerikancem Rajeevom Ramom

29.8.2025.
19:28
HINA
Profimedia
Hrvatski tenisač Nikola Mektić uspješno je započeo svoj nastup na US Openu u konkurenciji parova zajedno s Amerikancem Rajeevom Ramom, pobjednici nedavnog "masters 1000" turnira u Cincinnatiju u susretu su 1. kola svladali Argentinca Guida Andreozzija i Francuza Manuela Guinarda sa 7-5, 7-6 (4).



Sljedeći suparnici 36-godišnjem Mektiću i 41-godišnjem Ramu bit će bolji iz ogleda Tajvanca Raya Hoa i Nijemca Hendrika Jebensa te Amerikanaca Tristana Boyera i Emiliana Nave.

Nikola MektićUs Open
