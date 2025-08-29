Donna Vekić ispala s US Opena

Hrvatska tenisačica Donna Vekić završila je svoj nastup u drugom kolu zadnjeg Grand Slam turnira sezone US Opena nakon što ju je u četvrtak sa 7-6, 6-2 pobijedila treća tenisačica svijeta Amerikanka Coco Gauff.

U prvom setu je Amerikanka nakon što je oduzela hrvatskoj tenisačici dva puta servis povela s 4-2, no onda se Vekić vratila, povela 5-4 i 6-5 i servirala za vodstvo od 1-0 u setu, no Gauff je oba puta vratila izgubljeni servis i na kraju preko tie breaka osvojila prvi set.

U drugom setu je Gauff napravila dva dva breaka u trećem i sedmom gemu i osvokjila drugi set za drugu pobjedu u njihovom trećem međusobnom susretu.

Vekić u meču koji je trajao sat i 40 minuta nije servirala ni jedan as, napravila je deset dvostrukih grešaka i 36 neprisiljenih grešaka, osvojila je četiri od šest break-lopti, a Gauff šest od osam.

Hrvatska je tako nakon ovog poraza ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, no tek danas počinju natjecanja u parovima u kojima nastupaju Nikola Mektić, Mate Pavić i Ivan Dodig.

